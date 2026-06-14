به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ شیخ عبدالله الدقاق مدیر حوزه علمیه بحرینی‌ها در قم و نماینده شیخ عیسی قاسم رهبر انقلاب بحرین در گفتگویی با بیان اینکه جمهوری اسلامی ایران قوی و متحد است، اظهار کرد: ملت ایران، ملتی متشکل از نهادها و مجموعه‌ها و مردم است، نه متکی بر افراد. حتی با شهادت رهبر شهید، سید علی خامنه‌ای و شهادت دیگر رهبران در جنگ ۱۲ روزه، نظام جمهوری اسلامی ایران پابرجا ماند.

وی افزود: این نشان می‌دهد که ایران ملتی قوی است. بنابراین از شهادت افراد تأثیر نمی‌پذیرد و تضعیف نمی‌شود، هر چند تأثیر آنها باقی می‌ماند و ملتی که بر نهادها بنا شده باشد، قوی‌تر است.

عالم مبارز بحرینی با بیان اینکه ترامپ مردم ایران را نمی‌شناسد، گفت: ترامپ در گِل مانده است. مشکل ترامپ این است که مردم ایران را درک نمی‌کند و نمی‌شناسد. مردم ایران صبر استراتژیک، برنامه‌ریزی بلندمدت، عشق به سرزمین خود و عدم چشم‌پوشی از حقوق خود دارند.

الدقاق با اشاره به شکست ترامپ مقابل مردم قوی ایران تصریح کرد: ترامپ به اشتباه معتقد بود که ایران مانند ونزوئلا است. ایران ملتی کاملاً متفاوت است و در نهایت تسلیم خواسته‌های ایران خواهد شد. جمهوری اسلامی ترامپ را تحقیر کرده است و او مجبور خواهد شد برای حفظ آبرو اعلام پیروزی کند.

مدیر حوزه‌های علمیه بحرینی‌ها با اشاره به ظلم و جنایت آل خلیفه در بحرین و دستگیری تعداد زیادی از علما و شیعیان در این کشور عنوان کرد: رژیم آل خلیفه نگران تاج و تخت خود است و معتقد است که با دستگیری علما می‌تواند قدرت خود را حفظ کند، آل خلیفه مزدور آمریکا، موساد و اسرائیل است.

وی با بیان اینکه رژیم آل خلیفه در سراشیبی سقوط است افزود: حفظ قدرت نیازمند درک و حمایت مردم است و اگر آل خلیفه به نفرت و ستم خود علیه مردم ادامه دهد، به سرعت سقوط خواهد کرد.

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