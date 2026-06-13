سفارت ایران در نخستین سالگرد جنگ ۱۲ روزه: عدالت سرانجام اجرا خواهد شد

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ سفارت جمهوری اسلامی ایران در وین روز شنبه با صدور بیانیهای نوشت: امروز اولین سالگرد آغاز تجاوز ۱۲ روزه رژیمهای آمریکا واسرائیل علیه ایران است. یک سال گذشت اما نهتنها درد ما تسکین نیافت بلکه زخمهای ما عمیقتر شد.
در این بیانیه آمده است: جنگ ۱۲ روزه، دوازده روز بمباران بیوقفه، دوازده روز ترور و دوازده روزی بود که شهرهای ایران را به صحنههای دلخراش و تأسیسات هستهای صلحآمیز کشورمان را به نماد خیانت متجاوزان تبدیل کرد؛ خیانت به دیپلماسی، خیانت به پیمان منع اشاعه سلاحهای هستهای و خیانت به هر کنوانسیون بینالمللی که قرار بود از ملتها محافظت کند.
سفارت ایران در وین افزود: این دو رژیم جنایتکار در حمله بیدلیل و وحشیانه خود از هیچ جنایتی فروگذار نکردند. آنان غیرنظامیان بیگناه را که بسیاری از آنان کودک بودند، تنها به جرم داشتن رؤیایی برای فردا قتلعام کردند، دانشمندانی را که در پی دانش بودند و نه جنگ، ترور کردند و فرماندهان و مقامهای ارشد کشورمان را که نگهبانان عزت و حاکمیت ایران بودند، به شهادت رساندند.
این بیانیه تأکید میکند: ملت ایران هنوز سوگوار است و عزیزانی را که نامشان در رگهای این سرزمین جاری و در دعاهای شبانه مردم ایران ساری است، هرگز فراموش نخواهد کرد.
سفارت جمهوری اسلامی ایران در وین در ادامه با انتقاد از سکوت برخی کشورها در برابر این جنایات اعلام کرد: ما سکوت کسانی را که در برابر این جنایات تنها نظارهگر بودند، فراموش نخواهیم کرد؛ همان کشورهایی که منافع کوتهبینانه خود را بر صیانت از حقوق بینالملل ترجیح دادند و ریاکاری آنان راه را برای تجاوز مجدد علیه ایران در ۹ اسفند ۱۴۰۴ و نیز برای نسلکشی و پاکسازی قومی مداوم در غزه و لبنان توسط رژیم صهیونیستی هموار کرد.
در بخش دیگری از بیانیه آمده است: بگذارید در تاریخ ثبت شود در حالی که خون فرزندان ما ریخته میشد، برخی شمشیرهای دشمنان ما را صیقل میدادند و در حالی که ما شهدایمان را به خاک میسپردیم، دیگران برای این جنایات توجیه میتراشیدند.
سفارت ایران در وین تصریح کرد: این غم و اندوه برای مدتها در حافظه ملت ایران باقی خواهد ماند و عدالت، هرچند ممکن است با تأخیر، اما سرانجام اجرا خواهد شد.
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