به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ جوزف عون، رئیسجمهور لبنان، در مراسم چهلمسالگرد ترور وزیر سابق، طونی سلیمان فرنجیه، اظهار داشت که اکنون زمان آن رسیده است تا از «درسهای خون» آنچه را که سالهای صلح به ما نیاموخته، بیاموزیم. وی تأکید کرد که حافظه ملی صادق نباید جراحتها را انتخاب کند، بلکه باید با نگاه به تمام رنجها، عهدی برای عدم تکرار آنها ببندد.
وی با اشاره به وضعیت بحرانی کشور افزود: «ما در لحظهای هستیم که دیگر تحمل تجملات طایفهای و کشمکشهای منطقهای را نداریم. وحدت ملی امروز دیگر یک شعار برای مناسبتها نیست، بلکه یک ضرورت وجودی است که باید بر پایه صراحت، عدالت و انصاف برای تمام ارکان ملت بنا شود.»
رئیسجمهور لبنان در پایان سخنان خود، سوگند یاد کرد که برای ایجاد لبنانی تلاش کند که در آن شهروندان آزاد و برابر زندگی کنند؛ کشوری که پیوند مردمش نه تنها بر اساس جغرافیای مشترک، بلکه بر پایه شهروندی واقعی و تعلق به دولتِ حق و قانون باشد.
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