به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ علی فیاض، عضو فراکسیون «الوفاء للمقاومة»، اظهار داشت که گزارش‌ها مبنی بر دستیابی به توافق میان آمریکا و ایران برای پایان دادن به جنگ، که وضعیت لبنان را نیز در بر می‌گیرد، باید مقامات لبنانی را به تجدید نظر در رویکرد مذاکراتی خود ترغیب کند. وی این رویکرد را در «سرگردان از ابتکار عمل اسرائیل» توصیف کرد که به جای حل مشکلات کشور، آن‌ها را عمیق‌تر کرده و جایگاه لبنان را در برابر تجاوزگری اسرائیل تضعیف کرده است.

فیاض در مراسمی به مناسبت یادبود شهید علی الهادی سلمان در دوحه الحص، تأکید کرد که مقامات لبنانی باید «جرأت این اعتراف را داشته باشند که به بن‌بست رسیده‌اند» و حرکاتشان «فاقد چشم‌انداز مشخص» است. وی افزود که در گذشته، با دوری گزیدن از ایران، اخراج سفیر این کشور، و نفی مقاومت به عنوان عملی خارج از قانون، چیزی جز تبدیل شدن به «مهره‌ای ناتوان و بی‌اراده» عاید لبنان نشد. این وضعیت، در حالی رخ داد که قدرت حاکم در داخل کشور دچار تفرقه بوده و هیچ برگ برنده‌ای برای مانور یا مقابله با فشارها ندارد.

وی خواستار اصلاح اشتباهات گذشته و بهره‌برداری از توافق احتمالی آمریکا و ایران شد. همچنین، اولویت «آتش‌بس جامع و کامل، شامل منع آزادی تردد دشمن اسرائیلی» را مطرح کرد که مقدمه‌ای برای «خروج سریع و بدون قید و شرط اسرائیل» باشد.

فیاض ضمن تأکید بر تمایل به اینکه «دولت لبنان به تنهایی مذاکره کند» و اینکه «هیچ‌کس قصد مصادره این نقش را ندارد»، از دولت خواست تا «سیاست له شدن در برابر اسرائیل و اطاعت از آمریکا» را کنار گذاشته و «به حاشیه‌راندن اکثریت مشروع لبنانی‌ها در داخل» را متوقف کند. وی، بیانیه صادر شده از آخرین جلسه مذاکرات در واشنگتن را «تعبیری روشن و صریح از تمام این موارد» دانست.

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