جلد پنجم کتاب «فی رحاب اهل البیت(ع)» به زبان انگلیسی ترجمه و منتشر شد

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ به همت اداره کل خدمات فرهنگی و انتشارات مجمع جهانی اهل بیت(ع)، جلد پنجم کتاب «فی رحاب اهل البیت(ع)» با موضوع ازدواج موقت، به زبان انگلیسی ترجمه و منتشر شد.
این کتاب درباره تحقیق و بررسیهایی درباره دلایل حرمت ازدواج موقت از سوی اهل سنت است. مؤلف در این اثر درصدد بوده تا به سه سؤال محوری در این زمینه پاسخ دهد:
1ـ واقعیت حکم ازدواج موقت در میان آیات قرآن و سنت نبی اکرم(ص) چیست؟
2ـ آیا حکم ازدواج موقت نسخ شده است؟
3ـ موضعگیری صحابه و تابعین درباره این موضوع چگونه بوده است؟
یافتههای این تحقیق نشان میدهد که دیدگاه قرآن کریم و سنت شریف رسول گرامی اسلام(ص)، نصوص صحابه و تابعین بر تشریع ازدواج مقوت و ثبات نشدن نسخ آن از سوی بسیاری از صحابه و تابعین، به خصوص ائمه معصومین علیهمالسلام و فقهای مکتب ایشان گواهی میدهند.
به بیان نویسنده، حکم ممنوعیت ازدواج موقت از سوی خلیفه دوم صادر شده و تنها نظر شخصی او بوده که همواره مورد مخالفت بسیاری از صحابه و تابعین قرار گرفته است.
کتاب فی رحاب اهل البیت(ع) اثر گروه پژوهش مجمع جهانی اهل بیت(ع) و به همت عبدالکریم البهبهانی گردآوری شده است. این اثر از سوی موسسه اسلامی لندن، علی الحکیم به زبان انگلیسی ترجمه و در قطع رقعی منتشر شده است.
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