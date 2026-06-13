به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ دکتر ستار هاشمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در جریان سفر به قم با آیت‌الله اعرافی مدیر حوزه‌های علمیه کشور دیدار و گفتگو کرد.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در ابتدای این دیدار گزارشی از اقدامات، فعالیت‌ها و تلاش‌های مدیران این وزارت‌خانه در جنگ های تحمیلی ۱۲ روزه و رمضان ارائه کرد.

آیت‌الله اعرافی هم در این دیدار ضمن تقدیر از اقدامات وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و مدیران و کارکنان این وزارتخانه بر توجه به زیر ساخت‌های هوش مصنوعی و آینده نگری در این عرصه تأکید کرد.

مدیر حوزه‌های علمیه کشور با تاکید بر تقویت زیرساخت‌های شبکه ملی، حمایت از بخش‌ها و نهادهایی که تولید محتوا برای شبکه‌های مجازی را انجام می‌دهند، ضروری دانست.

تاکید بر رعایت جایگاه و منزلت شورای عالی فضای مجازی و عدم دخالت در حیطه وظایف این شورا از دیگر نکاتی بود که آیت‌الله اعرافی به آن اشاره کرد.

ضرورت مشورت و رایزنی با صاحب‌نظران و منتقدین و برگزاری جلسات با بخش‌های ذیربط در حوزه‌های علمیه از دیگر توصیه‌های مهم عضو فقهای شورای نگهبان به وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات بود.

آیت الله اعرافی در پایان از اقدامات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در راستای پایداری و تداوم ارتباطات در زمان جنگ تحمیلی تقدیر و تشکر کرد.

..........................

پایان پیام