رمان «علیه تسخیر»، اثری جذاب برای نوجوانان

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ در روزگاری که هوش مصنوعی به یکی از مهمترین فناوریهای جهان تبدیل شده و حضور آن در زندگی انسانها هر روز پررنگتر میشود، ادبیات داستانی نیز به تدریج به سراغ این جهان تازه رفته است. رمان «علیه تسخیر» نوشته مهدی زارع، از جمله آثاری است که با بهرهگیری از ظرفیتهای داستانی این فضا، روایتی متفاوت و جذاب را برای مخاطب نوجوان خلق کرده است.
داستان از زندگی یک جاروشارژی خراب و پرسر و صدا به نام «جیلیا» آغاز میشود؛ وسیلهای که سالها در گوشه یک فروشگاه به فراموشی سپرده شده است. اما این آغاز ساده، خیلی زود به ماجرایی بزرگ و پرحادثه گره میخورد؛ جایی که جیلیا در برابر «سریکا»، یک سرور هوشمند و قدرتمند، قرار میگیرد؛ موجودی که در پی سلطه بر انسانها و اشیاء است. از این نقطه به بعد، مخاطب وارد جهانی سرشار از هیجان، تعلیق، کشف و رویارویی میشود و همراه با شخصیتهای داستان، مسیر پر فراز و نشیبی را دنبال میکند.
یکی از ویژگیهای «علیه تسخیر» آن است که هوش مصنوعی و فناوریهای نوین را نه به عنوان موضوعی تخصصی و فنی، بلکه به عنوان بستری برای شکلگیری روایت به کار گرفته است. به همین دلیل، مخاطب نوجوان بدون درگیر شدن با پیچیدگیهای فنی، در دل جهانی خیالانگیز و ماجراجویانه قرار میگیرد که فناوری در آن نقشی داستانی و هویتبخش دارد.
در کنار این جذابیتهای روایی، اثر از لایههای مفهومی نیز برخوردار است. نویسنده کوشیده است در خلال ماجراهای داستان، به یکی از مهمترین دغدغههای نوجوان امروز یعنی هویت و خودشناسی بپردازد. نویسنده «علیه تسخیر» تلاش کرده است تا به دور از مستقیم گویی و در بستر حوادث و انتخابهای شخصیتها به این مفهوم بپردازد. از این جهت، رمان را میتوان تلاشی برای روایت برخی مفاهیم تربیتی و هویتی با الهام از نگاه دینی دانست؛ نگاهی که رشد انسان را در گرو شناخت خویشتن و ایستادگی در برابر هرگونه سلطه میداند.
رمان «علیه تسخیر» که توسط حجت الاسلام محمد مهدی زارع مهرجردی تالیف و توسط انتشارات بوی گندم منتشر شده است، تلاشی برای پیوند دادن تخیل، ماجراجویی، فناوریهای نوین و دغدغههای تربیتی در قالب یک داستان نوجوانانه است. اثری که میکوشد در کنار سرگرمکردن مخاطب، او را به اندیشیدن درباره پرسشهای مهم زندگی نیز دعوت کند.
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