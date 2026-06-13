به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ محمدعلی فروغی، قاری شناخته شده افغانستانی با حضور در مسابقات بینالمللی قرآن در کشور عراق، موفق به کسب مقام نخست در رشته قرائت شد.
فروغی که پیش از این نیز در مسابقات بینالمللی قرآن افتخاراتی برای کشور خود کسب کرده، در پنجمین دور مسابقات بینالمللی «جایزه کربلا» توانست با کسب آراء داوران این مقام را کسب کند.
در این مسابقات آقایان «امید حسینینژاد» از ایران مقام دوم و «عبدالله زهیر الحسینی» از کشور میزبان، موفق به کسب مقام سوم رشته قرائت در میان نمایندگان حدود ۳۰ کشور شدند.
گفتنی است مسابقات بینالمللی قرآنی «جایزه کربلا» هرساله با حضور قاریان و حافظان برجسته کشورهای اسلامی در کربلای معلا برگزار میشود.
کسب این مقام از سوی قاری شیعه افغانستانی، علاوه بر تحسینهای بینالمللی و خوشحالی جامعه قرآنی این کشور، باعث افزایش امید در میان این مردم رنجکشیده شده است.
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