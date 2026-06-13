تشکیل ستاد «تشییع سید شهید» در بنیاد شهید و امور ایثارگران

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ نماینده ولی فقیه در بنیاد شهید و امور ایثارگران در نشستی به منظور هماهنگی و برنامه‌ریزی در خصوص برگزاری مراسم باشکوه «تشییع پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب اسلامی (قدس سره)» گفت: در بنیاد شهید و امور ایثارگران ستاد «تشییع سید شهید» را تشکیل دادیم.

حجت‌الاسلام و المسلمین موسوی مقدم در این نشست که روز شنبه ۲۳ خردادماه در دفتر نماینده ولی فقیه در بنیاد برگزار شد، با بیان اینکه در این موضوع کار در دو بخش مطرح است گفت: یک بخش کار توسط ستاد عالی انجام می‌شود. در این ستاد، سیاست‌های کلان و چگونگی انجام کار با هماهنگی شعام و دفتر نشر مشخص می‌شود و تصمیم‌گیریهای کلان در خصوص مراسم تشییع پیکر مطهر رهبر شهید صورت می‌گیرد که باید هر دستگاه به شرح وظایفی که برای آن تعیین می‌شود، عمل کند.

نماینده ولی‌فقیه در بنیاد شهید و امور ایثارگران گفت: در بنیاد شهید و امور ایثاگران ما ستاد «تشییع سید شهید» را تشکیل دادیم که لازم است هم فعالیت‌هایی که در راستای سیاست‌های کلان ستاد عالی انجام می‌شود، مورد توجه قرار گیرد و هم کارهایی که به صورت اختصاصی از بنیاد شهید و امور ایثارگران انتظار می‌رود که مسئولیت این ستاد با معاونت فرهنگی و آموزشی است.

حجت‌الاسلام و المسلمین موسوی مقدم خاطرنشان کرد: نکته مراسم تشییع، بحث مردمی بودن آن است و این مراسم «مردم پایه» است و ما باید در سیاست‌گذاری با توجه به شرایط این مراسم برنامه‌ریزی داشته باشیم.

وی گفت: بنیاد شهید و امور ایثاگران باید اقدمات متفاوتی در این مراسم انجام دهد و در تمامی فعالیت‌ها وحدت و انسجام ملی نشان داده شود.

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