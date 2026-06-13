به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ سفارت ایران در لبنان در واکنش به سخنان اخیر وزیر خارجه لبنان، در پلتفرم «ایکس» خطاب به وی نوشت: «آقای یوسف رجی، در فهم و ارزیابی خود از ملت ایران و نظامی که مردممان به آن عشق میورزند، دچار اشتباه نشوید و واقعبین باشید.» در این بیانیه آمده است که بیش از صد روز است که سراسر ایران شاهد حضور گسترده مردم از اقشار مختلف در دفاع از نظام جمهوری اسلامی است.
این واکنش پس از آن مطرح شد که یوسف رجی در مصاحبهای با شبکه فرانسوی «LCI» مدعی شده بود مردم ایران نزدیک به پنجاه سال است که «گروگان یک نظام تمامیتخواه» هستند که مشروعیت خود را از حقی الهی میگیرد و از سرکوب مردم ابایی ندارد.
در همین حال، گزارشها از وزارت خارجه لبنان حاکی از بروز تنشهای اداری در پرونده دیپلماتهای ایرانی است. از ماه آوریل گذشته، درخواست صدور روادید برای گروهی از دیپلماتهای جدید ایرانی و خانوادههایشان از جمله وابسته نظامی و کاردار سفارت به وزارت خارجه لبنان ارسال شده است. با وجود اینکه وزارت دفاع لبنان در ماه ژانویه با انتصاب وابسته نظامی موافقت کرده بود، این پرونده همچنان در وزارت خارجه بلاتکلیف مانده است؛ موضوعی که پرسشهایی را درباره مدیریت سیاسی این وزارتخانه و تأثیر احتمالی دستورکارهای خارجی بر آن ایجاد کرده است.
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