به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ به گزارش روابط عمومی دفتر فقیه عالیقدر حضرت آیت الله حاج‌ شیخ محسن فقیهی دام‌ظله، به مناسبت فرارسیدن ماه محرم الحرام و در سوگ حضرت سیدالشهدا اباعبدالله الحسین(ع)، مراسم عزاداری آن حضرت از شب ششم محرم، به مدت هفت شب متوالی، هر شب ساعت ۲۰:۳۰ در حسینیه دفتر معظم له واقع در صفاییه، کوی ۲۵ برگزار می‌شود.

در این آیین معنوی، حجت‌الاسلام والمسلمین آقای صادقی واعظ و حجت‌الاسلام والمسلمین آقای نجف‌زاده به ایراد سخنرانی خواهند پرداخت و جمعی از ذاکران اهل‌بیت عصمت و طهارت علیهم‌السلام، از جمله حاج عباس حیدرزاده، کربلایی سعید حیدریان و کربلایی هادی توحیدی‌مهر، به مرثیه‌خوانی خواهند پرداخت.

این مراسم با حضور اساتید، طلاب و هیئات مذهبی، جلوه‌ای از تعظیم شعائر حسینی و تجدید عهد با سیره و نهضت جاودانه سیدالشهدا(ع) خواهد بود؛ نهضتی که همواره منبع الهام آزادگان و حق‌طلبان در طول تاریخ بوده است.

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