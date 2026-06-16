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مراسم عزاداری حضرت سیدالشهدا(ع) در حسینیه دفتر آیت‌الله فقیهی

۲۶ خرداد ۱۴۰۵ - ۱۱:۳۹
کد مطلب: 1827862
مراسم عزاداری حضرت سیدالشهدا(ع) در حسینیه دفتر آیت‌الله فقیهی

هم‌زمان با فرا رسیدن ایام سوگواری حضرت اباعبدالله الحسین(ع)، مراسم عزاداری آن حضرت از شب ششم محرم به مدت هفت شب، با حضور اساتید، طلاب و هیئات مذهبی، در حسینیه دفتر حضرت آیت‌الله حاج شیخ محسن فقیهی(دام‌ظله) برگزار خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ به گزارش روابط عمومی دفتر فقیه عالیقدر حضرت آیت الله حاج‌ شیخ محسن فقیهی دام‌ظله، به مناسبت فرارسیدن ماه محرم الحرام و در سوگ حضرت سیدالشهدا اباعبدالله الحسین(ع)، مراسم عزاداری آن حضرت از شب ششم محرم، به مدت هفت شب متوالی، هر شب ساعت ۲۰:۳۰ در حسینیه دفتر معظم له واقع در صفاییه، کوی ۲۵ برگزار می‌شود.

در این آیین معنوی، حجت‌الاسلام والمسلمین آقای صادقی واعظ و حجت‌الاسلام والمسلمین آقای نجف‌زاده به ایراد سخنرانی خواهند پرداخت و جمعی از ذاکران اهل‌بیت عصمت و طهارت علیهم‌السلام، از جمله حاج عباس حیدرزاده، کربلایی سعید حیدریان و کربلایی هادی توحیدی‌مهر، به مرثیه‌خوانی خواهند پرداخت.

این مراسم با حضور اساتید، طلاب و هیئات مذهبی، جلوه‌ای از تعظیم شعائر حسینی و تجدید عهد با سیره و نهضت جاودانه سیدالشهدا(ع) خواهد بود؛ نهضتی که همواره منبع الهام آزادگان و حق‌طلبان در طول تاریخ بوده است.

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