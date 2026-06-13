به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ محمدباقرقالیباف امروز شنبه (۲۳ خرداد) در سالروز آغاز جنگ ۱۲ روزه در پیامی در حساب شخصی خود در شبکه ایکس نوشت: یکسال از آغاز اولین دور از حملات جنایتکارانه رژیم اسراییل و آمریکا به خانه ابدی ما ایران می‌گذرد؛ کودکان بی‌گناه را به قتل رساندند و از هیچ جنایت و قساوتی پرهیز نکردند.

رئیس مجلس شورای اسلامی در این پیام تاکید کرد: ‌به تأسی از شهدای قهرمان و مظلوم جنگ ۱۲ روزه، تا پای جان برای سربلندی و پیروزی نهایی ایران عزیز ایستاده‌ایم.

به گزارش ایرنا، جنگ ۱۲ روزه با حمله رژیم صهیونیستی در ۲۳ خرداد ۱۴۰۴ به کشورمان آغاز شد و در سوم تیر همان سال پایان یافت. این جنگ هرچند با حملات رژیم صهیونیستی علیه کشورمان آغاز شد ولی با پاسخ کوبنده جمهوری اسلامی مواجه شد تا دشمن در نهایت اقدام به درخواست آتش بس کند.

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