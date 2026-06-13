به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ مروان بو حیدر، تحلیلگر مسائل سیاسی در الاخبار می نویسد، در حالی که گزارش‌ها از شمول وضعیت لبنان در توافق احتمالی ایران و آمریکا حکایت دارد، ابهام‌ها پیرامون جزئیات اجرایی این توافق و سرنوشت جنگ همچنان پابرجاست. در حالی که جریان‌های مقاومت، از جمله «امل» و حزب‌الله، به میانجی‌گری تهران با هدف پایان دادن به اشغالگری اسرائیل امیدوارند، محافل نزدیک به رئیس‌جمهور، جوزف عون، با دیده تردید به این تحولات نگریسته و بر لزوم مدیریت پرونده صرفاً از طریق نهادهای رسمی تأکید دارند.

عباس عراقچی، وزیر امور خارجه ایران، شب گذشته با صراحت اعلام کرد که در «یادداشت تفاهم» در حال تدوین، پرونده لبنان به‌طور ویژه گنجانده شده و این توافق منجر به توقف کامل جنگ و عقب‌نشینی نیروهای اسرائیلی از جنوب لبنان خواهد شد. وی با بیان اینکه اسرائیل با این توافق مخالف است، تأکید کرد که ایران از حمایت حزب‌الله دست برنمی‌دارد و چنانچه طرف مقابل طی ۶۰ روز به تعهدات خود عمل نکند، مذاکرات پیرامون سایر موضوعات نیز متوقف خواهد شد.

مروان بو حیدر در تحلیل خود هشدار می‌دهد که برخی ناظران سیاسی معتقدند هرگونه مخالفت مقامات رسمی لبنان با این توافق منطقه‌ای، عملاً به معنای چراغ سبز به ادامه اشغالگری و طولانی‌تر شدن جنگ خواهد بود. منتقدان بر این باورند که اگر دولت عون و سلام در برابر این مسیر سنگ‌اندازی کنند، مسئولیت مستقیم تمام خون‌های ریخته شده در جنوب و سراسر لبنان بر عهده آنان خواهد بود، چرا که پیش‌تر نیز مواضع مشابه منجر به تشویق دشمن و تکرار فجایعی نظیر «چهارشنبه سیاه» شده بود.

در پشت پرده تحولات، گزارش‌های رسیده حاکی از فشارهای دیپلماتیک «یزید بن فرحان»، نماینده عربستان سعودی، بر مقامات لبنانی است. ریاض بر عون و سلام فشار می‌آورد تا هرگونه تفاهم پیرامون پایان جنگ را مشروط به خلع سلاح حزب‌الله کنند؛ رویکردی که نشان‌دهنده عدم تمایل قدرت‌های منطقه‌ایِ مخالفِ ایران برای توقف جنگ از طریق کانال‌های تهران است.

در همین حال، حزب‌الله همچنان بر جایگاه راهبردی «مقاومت» به عنوان تنها عامل بازدارنده در برابر اسرائیل تأکید می‌ورزد. نبیه بری، رئیس مجلس لبنان نیز با تکیه بر فشارهای احتمالی واشنگتن بر تل‌آویو، به این توافق چشم دوخته است، هرچند وی نگرانی خود را از تکرار سناریوهای ناکام گذشته و اعلام رسمیِ اسرائیل مبنی بر عدم پایبندی به تفاهم‌نامه‌ها پنهان نمی‌کند.

...........

پایان پیام