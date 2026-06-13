سفارش آیت الله فیاض به امام جمعه شیعیان کابل درباره حفظ وحدت

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ حجت الاسلام و المسلمین عالمی، امام جمعه شیعیان غرب کابل در مصلی اباصالح المهدی(ع) در بخشی از خطبه‌های نماز دیروز (22 خرداد) به سفارشات وحدتی آیت الله العظمی فیاض به وی اشاره کرد.

عالمی در این باره گفت: چندسال قبل سفر زیارتی رفتیم به عراق، مشرف شدیم خدمت آیت الله العظمی فیاض(ره) و چهل دقیقه دو نفری با همدیگر نشستیم و گفت‌وگو داشتیم. اوضاع و احوال اینجا را مفصل از بنده پرسید، و بنده دانه دانه برای ایشان شرح دادم.

امام جمعه شیعیان غرب کابل از قول مرجع فقید شیعیان خطاب به خودش گفت: چون شما در جایگاه خطابت نماز جمعه مردم کابل قرار دارید و جایگاه رفیع و بلند است، به کسی اجازه ندهید که به تفرقه و اختلاف بین اقوام، قبائل، ملیت‌ها و مذاهب دامن بزند، بلکه در جهت همدلی و یک‌پارچگی مردم تلاش کنید.

وی در ادامه گفت که آیت الله فیاض تصریح کرد: همه علما، باید یک‌پارچه منادی وحدت باشند و تلاش کنند که مردم با همدیگر متحد باشند.

عالمی آیت الله فیاض را از منادیان وحدت خوانده و از تأکید ایشان درباره دوری از اختلاف گفت: مردم نباید بنام قوم، مذهب، جغرافیا، سمت‌وسو و... با همدیگر تفرقه کنند.

خطیب جمعه در پایان این بخش از سخنانش به رنجی که مردم افغانستان هنوز از تعصبات حزبی و قومی می‌خورند اشاره کرد و گفت «این مرجع بزرگ توصیه می‌فرمود: بنام حزب مردم پارچه پارچه نشوند، بنام قوم کسی از هم‌دیگر جدا نشود و بلکه با هیچ عنوانی از همدیگر جدا نشوید و تفرقه و اختلاف نکنید.»

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