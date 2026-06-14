به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ آیتالله نجمالدین طبسی، عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم در گفتوگویی، با اشاره به جایگاه مرجع عالیقدر حاجآقای فیاض، اظهار کرد: ایشان یکی از تلامیذ مبرز مرحوم آیتالله العظمی خویی بودند و مقرر ایشان بودند؛ محاضرات ایشان را هرکس نگاه میکند میبیند که بالاخره شخصیت کمنظیری بودند.
وی افزود: امتیاز ایشان این بود که ولایت فقیه را مطلقه قبول داشت؛ یعنی برخلاف استاد بزرگوارشان مرحوم آیتالله العظمی خویی که ولایت فقیه را محدود قبول داشتند، ایشان ولایت مطلقه را پذیرفته بودند و این یکی از امتیازات این بزرگوار بود.
عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم گفت: پس از رحلت مرحوم آیتالله العظمی خویی، در آن کوران و فشار بعثیها، ایشان یکی از ارکان نجف بودند که توانستند حوزه نجف را حفظ کنند.
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