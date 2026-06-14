به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ متن یادداشت شیخ شریف مبالو، محقق و مدیر مرکز اسلامی تحقیقات و اسناد (CIRED) در داکار سنگال، بدین شرح است:
بسم الله الرحمن الرحیم
خوابیدن پس از نماز فجر یک راز پنهان است. صدها نفر به دنبال آن هستند، بدون اینکه از عواقب آن برای بدن و معیشت خود آگاه باشند.
دروازه سلطنتی را تصور کنید که هر روز فقط برای مدت کوتاهی باز میشود. هر کس از آن عبور کند، گنجینههای رزق و روزی را در دسترس مییابد و در طول اقامت خود از سلامت جسمی، آرامش درونی و نعمتها برخوردار میشود.
کسی که آن را با دست خود میبندد، روز خود را صرف دنبال کردن چیزهای دنیوی میکند و هرگز به آنها نمیرسد. آیا تا به حال به راز بزرگی که افراد موفق، پرهیزگار و پرهیزکار هنگام شروع روز خود در حالی که دنیای اطرافشان در خواب عمیقی فرو رفته است، درک میکنند، اندیشیدهاید؟
و مهمترین سوال: چرا امروزه اکثر مردم با وجود تلاش و کوشش فراوان، از پریشانی، بیحالی و کمبود نعمت شکایت دارند؟
در این یادداشت، اسرار وقت نماز فجر را بر اساس آیاتی از قرآن کریم، آموزههای بهترین پیامبران (صلی الله علیه و آله و سلم) و یافتههای مطالعات علمی مدرن آشکار خواهیم کرد.
فصل اول: علم مدرن در مورد وقت نماز فجر چه میگوید؟
علم مدرن آنچه را که شریعت شریف در مورد فواید صبح زود تأیید کرده است، تأیید میکند. بدن شما در این مدت دستخوش چندین تغییر حیاتی میشود.
اول، کورتیزول، هورمون انرژی: بدن به طور طبیعی هنگام بیدار شدن، در سپیده دم، بالاترین سطح کورتیزول خود را آزاد میکند. این هورمون تقویت کننده انرژی است که اندامهای شما را برای فعالیت آماده میکند. اگر در این زمان بخوابید، این افزایش انرژی طبیعی را از دست میدهید و تمام روز احساس کسالت میکنید.
دوم، خلوص هوا: هوای بین سحر و طلوع آفتاب فوقالعاده خالص، عاری از آلایندههای روز و دود اگزوز و اشباع شده با اکسیژن خالص است. تنفس این هوا عملکرد مغز را تحریک میکند، حافظه را تقویت میکند و آرامش و سکون را فراهم میکند.
سوم، تنظیم ساعت بیولوژیکی: قرار گرفتن در معرض اولین نور سپیده دم، ترشح ملاتونین، هورمون خواب، را مختل میکند و در نتیجه ساعت داخلی را دوباره تنظیم میکند. این تنظیم، خواب عمیق و آرامشبخش را در شب بعد تضمین میکند و از آشفتگی ذهنی که بر کسانی که بعد از سپیده دم میخوابند تأثیر میگذارد، محافظت میکند.
چهارم، ویتامین D: با طلوع آفتاب در اواخر صبح، پرتوهای آن منبع ایدهآل و ایمنترین منبع برای تحریک تولید ویتامین D توسط پوست را فراهم میکنند. این ویتامین برای استخوانهای قوی، سیستم ایمنی قوی و بهبود خلق و خو و رفاه روانی ضروری است.
فصل دوم: حقیقت و حکم مربوط به خواب بعد از سحر
سوال اساسی این نیست که آیا خواب بعد از سحر طبق قانون اسلام ممنوع است یا خیر، بلکه این است: آیا شما آمادهاید که بدون مزایای آن زندگی کنید؟
خوابیدن در این ساعات از نظر قانونی ممنوع نیست، اما محرومیت استراتژیک از تمام عناصر ضروری برای موفقیت است. شما نه تنها پاداش ارتباط با خالق خود را از دست میدهید، بلکه بهترین نسخه از خودتان را نیز از دست میدهید - کسی که میتوانست خلاق، مولد و رهبر باشد. خوابیدن بعد از طلوع آفتاب، چشمپوشی داوطلبانه از نعمتهایی است که به کسانی که زود از خواب بیدار میشوند، عطا شده است.
برای مثال، این را برای یک هفته امتحان کنید: از خواب بیدار شوید، نماز بخوانید و تا طلوع آفتاب از نور صبح لذت ببرید. سپس، با دقت مشاهده کنید که چگونه غم و اندوه در قلب شما از بین میرود و چگونه رفاه و موفقیت در جزئیات روز شما، جایی که کمتر انتظار دارید، جاری میشود.
دنیا منتظر کسانی که میخوابند نمیماند و نعمتها بر کسانی که صبح درهای خود را میبندند، نازل نمیشوند.
فصل سوم: برنامه عملی
خوابیدن بعد از نماز فجر یک راز بزرگ است. ۹۰ درصد مردم از آنچه برای بدن و رفاه شما اتفاق میافتد، بیاطلاع هستند.
در فصل اول بیان شد که در زمان فجر چهار پدیده مفید رخ میدهد: افزایش طبیعی هورمون کورتیزول، خلوص هوای صبحگاهی، تنظیم مجدد ساعت بیولوژیکی با نور صبح، و تولید ویتامین D در اواخر صبح.
در فصل دوم تأکید شد که سوال واقعی این نیست که آیا خوابیدن بعد از فجر ممنوع است یا خیر، بلکه این است که آیا فرد حاضر است از مزایا و برکات مرتبط با ساعات اولیه روز چشمپوشی کند یا خیر.
در فصل سوم، تلاش برای بیدار شدن به مدت یک هفته برای نماز صبح، بیدار ماندن پس از آن و مشاهده اثرات آن بر انرژی، خلق و خو و روال روزانه خود توصیه شده است.
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