به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ کتاب «فرسان الهیجا» به معنای سواران میدان نبرد، به همت و تحقیقِ پژوهشگر حوزوی حجت الاسلام رضا نوری تصحیح و تحقیق مجدد شد.
فُرْسانُ الْهَیْجاء در شرح حالات اصحاب حضرت سیدالشهداء علیهالسلام کتابی در دو جلد تألیف مرحوم آیت الله شیخ ذبیحالله محلاتی است و شرح حال ۲۳۰ تن از اصحاب امام حسین(ع) را در بردارد که در واقعه کربلا و پس از آن در بصره و کوفه به شهادت رسیدند.
ویژگیهای منحصر به فرد این اثر تحقیقی به شرح زیر است:
دقت در بازنویسی و اصالت متن؛
در این پروژه پژوهشی، از آنجا که نسخه عربی اصل کتاب، در دسترس نیست و چاپهای قدیمی فارسی نیز با دشواریهای رسمالخطی همراه بوده، ضمن استفاده از نسخههای موجود، برای ارتقای روانی متن، واژگان مهجور و عبارات دشوار و مواردی نظیرِ اصلاحِ متون اشعار به صورت علمی در پاورقیها تبیین گردیده است.
رویکردی نقادانه و تحلیلی؛
«فرسان الهیجا» با استفاده از منابع متعددی چون "ذخیرةالدارین"، "ابصارالعین"، "تنقیح المقال" و "ناسخالتواریخ"، به بررسی و نقد عالمانهی شبهات تاریخی پرداخته و نویسنده با استناد به منابع معتبر، به بسیاری از اتهامات وارد شده به شخصیتهایی همچون «مختار ثقفی» و «محمد بن حنفیه» پاسخ داده و آنها را به دوراز تعصبات رایج تحلیل کرده است.
پاسخ به پرسشهای تاریخی؛
این کتاب با طرح پرسشهای چالشی و مهم از جمله در مورد جایگاه حضرت علیاکبر (ع)، سن و ازدواج ایشان، یا بررسی محل دفن سر مطهر سیدالشهدا(ع) به دنبال اقناع مخاطب در فضای علمی و مستند است. همچنین، فصلی ویژه به معرفی مادران شهدا اختصاص یافته که ارزش پژوهشی این اثر را ارتقا داده است.
دارای ساختار مخاطبپسند؛
ساختار کتاب به گونهای تدوین شده که علاوه بر پژوهشگران و طلاب که به دنبال استنادهای دقیق هستند، برای عموم ارادتمندان به ساحت حضرت اباعبدالله الحسین علیه السلام نیز قابل درک و بهرهبرداری است.
ترتیب الفبایی نام شهدا و پیوستِ فهرستِ شهدا در زیارت ناحیه مقدسه و زیارت رجبیه، دسترسی به مطالب را برای خواننده بسیار آسان کرده است.
«فرسان الهیجا» منبعی مطمئن برای مبلغان، پژوهشگران تاریخ اسلام و عاشورا پژوهان است تا با تکیه بر اسناد متقن، روایتی اصیل و معتبر از دلاوران میدان جنگ کربلا ارائه دهند.
علاقهمندان برای تهیه این کتاب به درگاه موسسه نشر حوزه های علمیه https://nashrehowzeh.ir/p/d/2256 یا به نشانی قم خیابان معلم، جنب بیت امام خمینی(ره)، موسسه انتشارات حوزه های علمیه مراجعه کنید.
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