به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ آیتالله فاضل لنکرانی، عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، در نشست اخلاقی، تبیینی و بصیرتی «مکتب عاشورا؛ درس مقاومت، تابآوری و خطشکنی در جنگ محاسباتی» که با حضور مدیران، اساتید حوزه علمیه خواهران استان یزد برگزار شد، به تبیین جایگاه امامت، فلسفه عاشورا، و رسالت بانوان حوزوی در عصر حاضر پرداخت.
وی در آغاز سخنان خود با اشاره به اهمیت ایام پیشرو و ماه محرمالحرام، امامت را از ارکان بنیادین دین اسلام دانست و گفت: تلاشهایی در برخی دورهها برای تقلیل جایگاه امامت به مسئلهای فرعی صورت گرفته است، در حالیکه آیات قرآن کریم بر جایگاه محوری آن دلالت دارد.
فاضل لنکرانی با استناد به آیه شریفه «یَا أَیُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنزِلَ إِلَیْکَ» تصریح کرد: این آیه نشاندهنده آن است که ابلاغ ولایت امیرالمؤمنین علیهالسلام در امتداد اصل رسالت قرار دارد و ترک آن به منزله ترک مأموریت الهی پیامبر اکرم صلیاللهعلیهوآله است.
رئیس مرکز فقهی ائمه اطهار (علیهمالسلام) در ادامه آیه شریفه «قُل لَا أَسْأَلُکُمْ عَلَیْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِی الْقُرْبَی» را از مهمترین ادله قرآنی جایگاه اهلبیت علیهمالسلام دانست و افزود: مودت اهلبیت(علیهم السلام )صرف محبت قلبی نیست، بلکه حقیقتی همراه با التزام عملی، تبعیت و اطاعت از سیره آنان است.
عزاداری امام حسین(ع)؛ تجلی مودت و شعائر الهی
استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم با بیان اینکه عزاداری برای سیدالشهدا علیهالسلام ریشه در آموزههای قرآنی دارد گفت: اظهار حزن، سوگواری و اقامه شعائر حسینی از مصادیق روشن مودت نسبت به اهلبیت علیهمالسلام است و در منظومه معرفتی اسلام جایگاهی اصیل و مستند دارد.
فاضل لنکرانی در تحلیل ماهیت نهضت عاشورا با اشاره به دیدگاههای مختلف پیرامون هدف قیام امام حسین علیهالسلام گفت: تحلیل دقیقتر از این نهضت، فهم آن در قالب «جهاد ذَبّی» است؛ یعنی دفاع از اصل اسلام و صیانت از کیان دین.
وی افزود: در جهاد ذَبّی، موضوع صرفاً دفاع از یک مرز یا حکومت نیست، بلکه دفاع از اصل دین در برابر تهدید نابودی یا تحریف است؛ از این رو، این نوع جهاد فراگیر بوده و همه افراد در آن مسئولاند.
استاد حوزه علمیه قم تأکید کرد: همراهی اهلبیت علیهمالسلام، حضور کودکان در کربلا و تحمل مصائب سنگین، همه در چارچوب همین تحلیل قابل فهم است، زیرا اصل، حفظ اسلام ناب محمدی صلیاللهعلیهوآله بوده است.
عاشورا؛ مدرسه جاودان مقاومت و الگوی تمدنی
فاضل لنکرانی با تأکید بر اینکه عاشورا بزرگترین مدرسه مقاومت در تاریخ اسلام است بیان کرد: در کربلا، حقیقت مقاومت در بالاترین سطح خود متجلی شد و امام حسین علیهالسلام با ایثار جان، خاندان و یاران خویش، الگوی ماندگاری از فداکاری در راه خدا ارائه کرد.
وی افزود: فرهنگ عاشورا در طول تاریخ الهامبخش حرکتهای دینی و اجتماعی بوده و در عصر معاصر نیز مبنای شکلگیری گفتمان مقاومت در اندیشه انقلاب اسلامی قرار گرفته است.
نقش بانوان حوزوی در جهاد تبیین و تربیت نسل آینده
فاضل لنکرانی در ادامه با اشاره به جایگاه بانوان طلبه در نظام تربیتی اسلام تصریح کرد: بانوان حوزوی نقش اساسی در انتقال معارف دینی و تربیت نسل آینده دارند و مادران مؤمن میتوانند بنیانهای اعتقادی جامعه را استحکام بخشند.
وی افزود: طلاب خواهر باید علاوه بر ایمان و باور قلبی، از قدرت استدلال و توان تبیین برخوردار باشند تا بتوانند در برابر شبهات فکری و فرهنگی، پاسخهای مستدل و علمی ارائه دهند.
فاضل لنکرانی با اشاره به برخی شبهات پیرامون تفاوت احکام زن و مرد گفت: در منطق فقه اسلامی، همه احکام الهی مبتنی بر ملاکها و مصالح واقعی هستند، اما این مصالح همواره در چارچوب برداشتهای عرفی از عدالت قابل درک نیست.
وی تأکید کرد: نباید احکام شرعی را صرفاً با معیارهای متغیر انسانی سنجید، زیرا تشریع الهی بر اساس مصالحی فراتر از فهم ظاهری بشر است و همین امر فلسفه تفاوت برخی احکام را روشن میسازد.
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