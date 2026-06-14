به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ دکتر سارا طالبی، معاون فرهنگی تبلیغی حوزههای علمیه خواهران، در نشست خبری که روز یکشنبه در مدرسه علمیه حضرت فاطمه زهرا(س) برگزار شد، با تشریح برنامههای این معاونت در آستانه ماه محرم و اربعین حسینی اظهار داشت: حوزههای علمیه خواهران در مناسبتهای مختلف سال مأموریت تبلیغی ویژهای را دنبال میکنند، اما ماههای محرم، صفر و اربعین از مهمترین عرصههای فعالیت تبلیغی به شمار میروند و امسال با توجه به شرایط خاص کشور، این مأموریت اهمیت مضاعفی یافته است.
وی افزود: با نزدیک شدن به دهه نخست محرم و تا پایان این ماه، تلاش خواهیم کرد با بهرهگیری از ظرفیت راهبران تبلیغ در استانهای مختلف، عرصه تبلیغ فرهنگی را از محدودههای سنتی فراتر برده و به سطح عمومی جامعه گسترش دهیم. در کنار توسعه کمی فعالیتها، ارتقای کیفیت محتوای تبلیغی نیز در دستور کار قرار دارد.
معاون فرهنگی تبلیغی حوزههای علمیه خواهران، تعمیق معارف قرآنی و روایی، تبیین ذخایر معنوی اسلام و بازخوانی تجربه انقلاب اسلامی را از محورهای اصلی محتوای تبلیغی امسال برشمرد و گفت: در شرایط فعلی، پرداختن به موضوع «الهیات مقاومت و جنگ»، روایت حوادث و رخدادهای اخیر و تبیین نقش ملت ایران، بهویژه بانوان، در عرصههای مختلف اجتماعی و فرهنگی مورد توجه ویژه قرار گرفته است.
طالبی با اشاره به حضور پررنگ بانوان در برنامههای اجتماعی و فرهنگی کشور تصریح کرد: بانوان در بسیاری از تجمعات و برنامههای فرهنگی نقشآفرینی گستردهای داشتهاند و بر همین اساس، بستههای محتوایی ویژهای برای طلاب خواهر سراسر کشور تهیه شده است. حوزههای علمیه خواهران در حال حاضر بیش از ۴۸۰ مدرسه علمیه را تحت پوشش دارند و تلاش شده محتوای ارائه شده هم مبتنی بر آیات و معارف الهی باشد و هم معارف انقلاب اسلامی را پوشش دهد.
وی از تولید یک بسته محتوایی ویژه درباره سیره و مدیریت رهبر معظم انقلاب خبر داد و اظهار داشت: به مناسبت شهادت جمعی از فرماندهان و شهدای اخیر، مجموعهای با محوریت ۳۷ سال زعامت رهبر معظم انقلاب اسلامی تهیه شده که در آن با تلفیق روشهای سنتی و مدرن، مفاهیم دینی و انقلابی در قالب روایت و داستان ارائه میشود. این محصول با توجه به نزدیکی مراسمهای بزرگداشت شهدا در سامانه «نجم» بارگذاری شده و در اختیار مخاطبان قرار گرفته است.
طالبی ادامه داد: امسال تلاش شده علاوه بر طلاب، سایر بانوان علاقهمند نیز بتوانند از آموزشهای ارائهشده در سامانههای آموزشی حوزههای علمیه خواهران بهرهمند شوند و فرآیند ثبتنام و آموزش همچنان ادامه دارد.
وی با بیان اینکه یکی از مهمترین محورهای فعالیت حوزههای علمیه خواهران، حوزه زن و خانواده است، گفت: تبیین هویت زن مسلمان، معرفی زنان شاخص قرآنی و بازخوانی ظرفیت زن ایرانی انقلابی در حل مسائل جامعه از موضوعات مورد توجه این معاونت است. در شرایط کنونی نیز پرداختن به نقش زنان در تحکیم خانواده و حضور مؤثر در عرصههای اجتماعی و فرهنگی اهمیت ویژهای دارد.
معاون فرهنگی تبلیغی حوزههای علمیه خواهران همچنین از اجرای برنامههای ویژه برای اساتید مبلغ خبر داد و افزود: یکی از مهمترین ظرفیتهای حوزههای علمیه، اساتید خواهر هستند که در سطوح مختلف آموزشی فعالیت میکنند. برای ماه محرم از این اساتید دعوت شده است تا با حضور فعالتر در عرصه تبلیغ، نقش مؤثرتری در تعمیق معارف دینی و گسترش فعالیتهای فرهنگی ایفا کنند.
وی با اشاره به سامانه «نجم» به عنوان بستر ثبت و ساماندهی فعالیتهای تبلیغی اظهار داشت: گزارش فعالیت مبلغان در این سامانه ثبت میشود و زمینه بهرهمندی آنان از حمایتهای لازم فراهم خواهد شد. بسیاری از این فعالیتها به صورت جهادی انجام میشود و نیازمند پشتیبانی و حمایت مستمر است.
طالبی «جهاد تبیین» و پاسخگویی به شبهات روز را از اولویتهای تبلیغی محرم امسال دانست و گفت: هزاران بانوی طلبه در فضای حقیقی و مجازی برای پاسخگویی به پرسشها، روشنگری و تبیین مسائل روز بهویژه در حوزههای فرهنگی، اجتماعی و سیاسی آمادگی دارند.
وی با تأکید بر اهمیت فعالیتهای بینالمللی حوزههای علمیه خواهران اظهار داشت: تربیت مبلغان چندزبانه و حضور مؤثر در عرصه بینالملل از سیاستهای جدی این معاونت است. در همین راستا از هماکنون برنامهریزیهای لازم برای اربعین حسینی آغاز شده و تولید محتوا و سازماندهی مبلغان زباندان در دستور کار قرار دارد.
معاون فرهنگی تبلیغی حوزههای علمیه خواهران اربعین را ظرفیتی کمنظیر برای تبیین پیام انقلاب اسلامی و جبهه مقاومت دانست و افزود: امسال در مواکب اربعینی توجه ویژهای به خانوادههای شهدا خواهد شد. شعار محوری برنامههای پیشبینی شده «او با خانواده شهید شد» است؛ شعاری که بر نقش خانواده در مسیر ایثار، مقاومت و حفظ ارزشهای اسلامی تأکید دارد.
وی تصریح کرد: یکی از اهداف مهم این برنامهها، رساندن پیام ملت ایران و فرهنگ مقاومت به ملتهای منطقه و مقابله با تبلیغات دشمن درباره عدم همراهی مردم ایران با جبهه مقاومت است.
طالبی همچنین از توسعه همکاری با نهادهایی همچون آموزش و پرورش، صدا و سیما و سایر دستگاههای فرهنگی خبر داد و گفت: سیاست حوزههای علمیه خواهران ایجاد همافزایی با مجموعههای فرهنگی کشور است و در این مسیر از تولیدات و ظرفیتهای سازمان تبلیغات اسلامی و سایر نهادهای فرهنگی نیز بهرهگیری میشود.
وی نوجوانان را از مهمترین مخاطبان برنامههای تبلیغی دانست و اظهار داشت: نوجوانان هم بیشترین حجم هجمههای فرهنگی دشمن را تجربه میکنند و هم از ظرفیت اثرگذاری بالایی برخوردارند. به همین دلیل برنامههای آموزشی و تبلیغی ویژهای برای این قشر طراحی شده است.
معاون فرهنگی تبلیغی حوزههای علمیه خواهران در بخش دیگری از سخنان خود بر تقویت فعالیتهای مسجدمحور، محلهمحور و خانوادهمحور تأکید کرد و گفت: حفظ هویت اسلامی، ترویج فرهنگ حیا و عفاف و تقویت گفتمان مقاومت از مهمترین اهداف برنامههای فرهنگی حوزههای علمیه خواهران در ایام محرم است.
وی در پایان با اشاره به ضرورت گسترش اعزام بانوان طلبه به مناطق مختلف کشور اظهار داشت: یکی از برنامههای آینده حوزههای علمیه خواهران فراهمسازی بستر اعزام رسمی مبلغان خواهر به استانها و مناطق نیازمند است. بانوان طلبه ظرفیتهای علمی و تبلیغی ارزشمندی دارند و میتوانند در پاسخگویی به نیازهای فرهنگی و دینی جامعه نقش مؤثرتری ایفا کنند.
طالبی خاطرنشان کرد: امروز حوزههای علمیه خواهران در عرصههای پژوهشی، آموزشی، تبلیغی، رسانهای و بینالمللی دستاوردهای قابل توجهی داشتهاند و با وجود برخی محدودیتها، مسیر رشد و توسعه این نهاد همچنان با قوت ادامه دارد.
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