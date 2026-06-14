پدافند هوایی ایران کاملاً بومی است و نیازی به خارج نداریم

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ سردار علیرضا الهامی فرمانده قرارگاه خاتمالانبیا در تشریح دستاوردها ضمن بیان این که تمامی سامانهها، مراکز فرماندهی، زیرساختهای ارتباطی و تجهیزات راداری و اطلاعاتی این نیرو، با تکیه بر دانش و توان داخلی طراحی و تولید شدهاند، تصریح کرد که نیروهای پدافند هوایی ارتش، هماکنون از یک منظومه یکپارچه و کاملاً ایرانی بهره میبرند. به گفته او، تمامی فرآیندهای تولید، بهروزرسانی و رفع چالشهای فنی، با همکاری نزدیک متخصصان نظامی و مراکز علمی-پژوهشی کشور انجام میشود و برای توسعه این تجهیزات، هیچگونه نیازی به اتکا به طرفهای خارجی وجود ندارد.
سردار الهامی همچنین با اشاره به راهبرد کنونی این نیرو برای بازسازی و ارتقای توان دفاعی، افزود که تمرکز اصلی بر نوسازی تجهیزات متناسب با تهدیدات نوین و جایگزینی سریع ادوات آسیبدیده در جریان «جنگ تهاجمی سوم» است. وی تأکید کرد که بومیسازی تکنولوژی دفاعی، امکان تولید انبوه و بهروزرسانی مداوم سامانهها را طبق نیازهای عملیاتی فراهم کرده و ضامن پویایی و قدرت بازدارندگی پدافند هوایی کشور در برابر چالشهای آتی است.
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