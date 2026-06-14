پیام حزب وطن ترکیه به حزب مؤتلفه اسلامی: جنگ شما، جنگ ماست؛ شهیدان شما، شهیدان ما هستند!

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ «شهموس ییلدیریم گنچر»، معاون بینالملل و خزانهدار کل حزب وطن ترکیه (Vatan Partisi)، در پیامی برادرانه و حماسی به مناسبت شصت و سومین سالگرد تأسیس حزب مؤتلفه اسلامی، پیروزیهای منطقهای ایران در برابر استکبار جهانی را ستود. وی با اعلام همبستگی کامل میان دو ملت تأکید کرد که تجاوزات امپریالیستی غرب، به طور همزمان ایران و ترکیه را هدف قرار داده و در این جبهه واحد، دو کشور سرنوشت و شهدای مشترکی دارند.
مقام ارشد حزب وطن ترکیه در ابتدای سخنان خود با تبریک صمیمانه ۶۳ سال تلاش و مبارزه این حزب، به ریشههای تاریخی این همبستگی اشاره کرد و گفت:«انقلاب اسلامی ایران در سال ۱۹۷۹ تحت رهبری آیتالله خمینی، دژی پولادین و مستحکم در منطقه ما در برابر امپریالیسم آمریکا و صهیونیسم اسرائیل ایجاد کرد. امروز نیز ایران با ایستادگی در برابر این تجاوزات، قهرمانیهایی را به نمایش گذاشته که مایه افتخار تمام جهان است.»
ییلدیریم گنچر با اشاره به دستاوردهای درخشان محور مقاومت در نبردهای اخیر تصریح کرد: «موفقیتهای بینظیر ایران در این مبارزه، پایانی بر حاکمیتهای سرکش و غاصب در ایالات متحده و اسرائیل را رقم میزند. این پیروزیها صرفاً متعلق به یک کشور نیست، بلکه دستاورد و امیدی برای تمامی ملتهای جهان و به ویژه کشورهای منطقه است.
این سیاستمدار برجسته ترکیه با تبیین پیوند عمیق میان مجاهدان منطقه، جملاتی را خطاب به اعضای حزب مؤتلفه اسلامی بیان داشت:
تجاوزات امپریالیستی که منطقه ما را فراگرفته است، ترکیه را در کنار ایران هدف قرار میدهد. از این رو، جنگ شما، جنگ ماست و شهیدان شما، شهیدان ما هستند. تحت هدایت و رهبری آیتالله سید علی خامنهای، قهرمانانی چون قاسم سلیمانی، حسن نصرالله، اسماعیل هنیه و یحیی سنوار، شهیدان همه ما محسوب میشوند.»
وی غرب آسیا را وطن مشترک ملل منطقه خواند و افزود: «ترکیه، ایران، فلسطین، لبنان، یمن و روسیه، کشورهای خط مقدم و همسنگر یکدیگر در این نبرد بزرگ هستند. در این جبهه واحد، سرنوشت و پیروزیهای ما به یکدیگر گره خورده است.»
معاون کل حزب وطن ترکیه، راهکار نهایی پیروزی بر هژمونی غرب را اتحاد قدرتهای نوظهور دانست و تاکید کرد: «در برابر هجمه امپریالیستی در منطقه و جهان، ائتلاف چهارگانه ترکیه، ایران، روسیه و چین، فرمول قطعی موفقیت و پیروزی نهایی است.»
وی در پایان با اشاره به تغییرات بزرگ سیاسی پیشرو در ترکیه اعلام کرد که حزب وطن آماده است تا نقش تاریخی خود را در حاکمیت آینده ترکیه ایفا کند و روابط برادرانه تهران و آنکارا را به سدههای آینده منتقل سازد. گنچر سخنان خود را با درود به ارواح طیبه شهدا و آرزوی موفقیت برای برنامههای سالگرد تأسیس حزب مؤتلفه اسلامی به پایان رساند.
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