تحلیلگر صهیونیست: توافق ترامپ با ایران، اسرائیل را در موقعیت «باخت راهبردی» قرار داده است

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ وایس در تحلیل خود فاش کرد که نتانیاهو عملاً در جریان مذاکرات نهایی واشنگتن و تهران نادیده گرفته شده است. ترامپ با تحمیل توافق به نخستوزیر اسرائیل و بدون پذیرش چانهزنیهای او، عملاً ثابت کرد که پرونده ایران برای دولت آمریکا مختومه است. این وضعیت اکنون پرسشی راهبردی را در محافل سیاسی اسرائیل ایجاد کرده که چرا تلآویو بدون داشتن یک استراتژی روشن، بر اجرای عملیاتی پافشاری کرد که نتیجهاش، تقویت موقعیت دیپلماتیک ایران و انزوای اسرائیل در واشنگتن بوده است.
این تحلیلگر با هشدار نسبت به تحولات میدانی، تصریح کرد که ایران بار دیگر «سایه امنیتی» خود را بر لبنان گسترانده است. در حالی که پیشتر تلآویو از آزادی عمل نسبی در برابر حزبالله برخوردار بود، اکنون ایرانیها با اصرار بر معادلات جدید، خواستار محدودسازی کامل تحرکات ارتش اسرائیل و خروج نیروهای آن از جنوب لبنان شدهاند؛ موضوعی که نشان میدهد شکاف عمیقی میان حمایت لفظی واشنگتن از آزادی عمل اسرائیل و واقعیتهای میدانیِ دیکتهشده از سوی تهران وجود دارد.
به گفته وایس، خروجی این توافق برای تهران یک «پیروزی تمامعیار» است. جمهوری اسلامی نهتنها نظام سیاسی خود را تثبیت کرده و به شریک دیپلماتیک آمریکا بدل شده، بلکه دوباره به عنوان حامی مقتدر نیروهای منطقهای خود قد علم کرده است. این بازگشتِ قدرت، به ایران اجازه میدهد تا شروط خود را نه تنها در توافق هستهای، بلکه در پروندههای منطقهای مانند آتشبس لبنان نیز به طرفین تحمیل کند.
ابعاد این شکست برای اسرائیل، در روابط دوجانبه نتانیاهو و ترامپ نیز نمایان شده است. وایس با مطرح کردن احتمال «سقوط تدریجی» نتانیاهو از چشم ترامپ، هشدار داد که احتمالاً رئیسجمهور آمریکا، نتانیاهو را مقصر کشاندن واشنگتن به مسیری بیحاصل میداند. این گسست اعتماد، آینده روابط دو متحد سنتی را در هالهای از ابهام برده و نشان میدهد که ترامپ دیگر اولویتی برای دغدغههای امنیتی شخص نتانیاهو قائل نیست.
در پایان، این تحلیلگر سیاسی نتیجه گرفت که اسرائیل با دوراهی سخت و خطرناکی روبروست. در حالی که برخی در تلآویو به چراغ سبز ترامپ برای ادامه جنگ در غزه دل بستهاند، وایس تأکید کرد که واقعیت میدانی تغییر کرده است. اسرائیل اکنون باید تصمیم بگیرد که آیا به سیاست ناکام «اشغال و خلع سلاح» ادامه دهد یا با پذیرش تغییر موازنه قوا، به سمت تسویهای واقعگرایانه در جبهه لبنان حرکت کند؛ انتخابی که در سایه انزوای استراتژیک فعلی، بسیار دشوار و حیاتی خواهد بود.
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