به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ امور فرهنگی خواهران حرم مطهر از برگزاری مراسم «بفرمایید روضه» ویژه بانوان در دهه اول محرم‌الحرام خبر داد.

این مراسم از تاریخ ۲۶ خردادماه لغایت ۷ تیرماه ۱۴۰۵، همه‌روزه از ساعت ۸ تا ۱۱ صبح در شبستان امام خمینی(ره) حرم مطهر برگزار می‌شود.

مراسم مذکور ویژه بانوان طراحی شده و شامل سخنرانی توسط حجت‌الاسلام‌والمسلمین سید احمد حسینی، روضه‌خوانی و مداحی حسن اسداللهی و قرائت زیارت عاشورا با نوای سید علی حسینی تبار است.

از بانوان محترم دعوت می‌شود در این مراسم معنوی عزاداری سرور و سالار شهید حضرت اباعبدالله الحسین علیه السلام شرکت فرمایند.

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