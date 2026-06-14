به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ امور فرهنگی خواهران حرم مطهر از برگزاری مراسم «بفرمایید روضه» ویژه بانوان در دهه اول محرمالحرام خبر داد.
این مراسم از تاریخ ۲۶ خردادماه لغایت ۷ تیرماه ۱۴۰۵، همهروزه از ساعت ۸ تا ۱۱ صبح در شبستان امام خمینی(ره) حرم مطهر برگزار میشود.
مراسم مذکور ویژه بانوان طراحی شده و شامل سخنرانی توسط حجتالاسلاموالمسلمین سید احمد حسینی، روضهخوانی و مداحی حسن اسداللهی و قرائت زیارت عاشورا با نوای سید علی حسینی تبار است.
از بانوان محترم دعوت میشود در این مراسم معنوی عزاداری سرور و سالار شهید حضرت اباعبدالله الحسین علیه السلام شرکت فرمایند.
..........................
پایان پیام
نظر شما