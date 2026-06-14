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از سوی امور فرهنگی خواهران حرم مطهر برگزار می‌شود؛

محفل روضه، ویژه بانوان در حرم بانوی کرامت برگزار می‌شود

۲۴ خرداد ۱۴۰۵ - ۲۱:۳۱
کد مطلب: 1827137
محفل روضه، ویژه بانوان در حرم بانوی کرامت برگزار می‌شود

مراسم «بفرمایید روضه» ویژه بانوان از ابتدای ماه عزای اباعبدالله الحسین علیهالسلام به مدت ۱۲ روز در شبستان امام خمینی(ره) حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه سلام‌الله‌علیها برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ  امور فرهنگی خواهران حرم مطهر از برگزاری مراسم «بفرمایید روضه» ویژه بانوان در دهه اول محرم‌الحرام خبر داد.

این مراسم از تاریخ ۲۶ خردادماه لغایت ۷ تیرماه ۱۴۰۵، همه‌روزه از ساعت ۸ تا ۱۱ صبح در شبستان امام خمینی(ره) حرم مطهر برگزار می‌شود.

مراسم مذکور ویژه بانوان طراحی شده و شامل سخنرانی توسط حجت‌الاسلام‌والمسلمین سید احمد حسینی، روضه‌خوانی و مداحی حسن اسداللهی و قرائت زیارت عاشورا با نوای سید علی حسینی تبار است.

از بانوان محترم دعوت می‌شود در این مراسم معنوی عزاداری سرور و سالار شهید حضرت اباعبدالله الحسین علیه السلام شرکت فرمایند.

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