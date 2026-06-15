شهادت رهبر انقلاب به یک اندیشه وسعت و قدرت بخشید

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ سناتور راجه ناصر عباس جعفری، رهبر مجلس وحدت مسلمین پاکستان در سخنرانی خود در «کنفرانس شهید امت» در مینار پاکستان گفت: شهادت رهبر انقلاب، یک فرد را از صحنه تاریخ خارج نکرد، بلکه به یک اندیشه، گستره و توان بیشتری بخشید.

وی اظهار داشت: هدف از برگزاری این کنفرانس برای ادای احترام به رهبر شهید انقلاب اسلامی، آیت‌الله العظمی سید علی خامنه‌ای، جلب توجه امت اسلامی به یک عهد فکری و عملی است که بتواند مسلمانان را از ضعف، تفرقه و ناامیدی خارج کرده و به سوی قدرت، وحدت و امید سوق دهد.

راجه ناصر افزود: اگر بزرگ‌ترین پیام این شهادت را بخواهیم بیان کنیم، آن پیام این است که امت اسلامی باید از تقسیم‌بندی‌های مصنوعی و ساختگی عبور کند، حول ارزش‌های مشترک گرد هم آید، در کنار حق و عدالت بایستد و برای شکل‌گیری یک امت واحده گام بردارد؛ امتی که پرچم‌دار عدالت، عزت نفس و آزادی برای بشریت باشد.



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