به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ در آستانه فرارسیدن ماه محرم‌الحرام، نشست سالانه علما، مبلغین و خطبای مکتب اهل‌بیت(ع) در مرکز علمی «جامعة الکوثر» اسلام‌آباد پاکستان برگزار شد. در این نشست، جمعی گسترده از علمای دینی، ذاکران و خطبای سراسر پاکستان حضور یافتند و به بررسی مسائل مرتبط با ایام محرم پرداختند.

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هدف از برگزاری این نشست، تقویت هماهنگی، مشاوره علمی و هدایت فکری علما و خطبا در ایام محرم و همچنین تبیین صحیح معارف اهل‌بیت(ع) عنوان شده است. شرکت‌کنندگان در سخنان خود بر ضرورت تبیین اهداف قیام امام حسین(ع)، فلسفه عزاداری، معارف قرآن کریم و سیره اهل‌بیت(ع) تأکید کردند.

تأکید بر ترویج پیام عاشورا

سخنرانان با اشاره به اهمیت ماه محرم‌الحرام، بر انتقال مؤثر پیام کربلا به جامعه تأکید کرده و خواستار ارائه محتوای دینی به شیوه‌ای شدند که برای عموم مردم قابل فهم و اثرگذار باشد. آنان همچنین نقش مجالس عزاداری را در ترویج اخلاق اسلامی، اتحاد امت و تقویت همبستگی اجتماعی و ملی بسیار مهم دانستند.

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تأکید بر وحدت، اخلاق و استفاده صحیح از رسانه‌ها

در این نشست بر ضرورت استفاده صحیح و مسئولانه از فضای مجازی نیز تأکید شد. علما خواستار بهره‌گیری از شبکه‌های اجتماعی برای نشر معارف اهل‌بیت(ع)، تقویت وحدت امت اسلامی و مقابله با نفرت‌پراکنی، تفرقه‌افکنی و توهین به مقدسات شدند. همچنین بر اهمیت همزیستی مسالمت‌آمیز میان مذاهب و تقویت پیوندهای اجتماعی تأکید گردید.

شرکت‌کنندگان درباره برخی مشکلات اداری و چالش‌های مربوط به برگزاری مراسم عزاداری نیز به بحث و تبادل نظر پرداختند و بر لزوم حفظ حقوق مذهبی در چارچوب قانون اساسی پاکستان تأکید کردند. آنان همچنین توافق کردند که این مسائل از طریق گفت‌وگو، تفاهم و مسیرهای قانونی حل‌وفصل شود.

در پایان نشست، حجت‌الاسلام والمسلمین سید ساجد علی نقوی، رئیس شورای علمای شیعه پاکستان، با تأکید بر جایگاه والای ماه محرم گفت: این ماه فرصتی بزرگ برای بیداری امت، اصلاح جامعه و احیای ارزش‌های اسلامی است. وی خواستار تبیین پیام عاشورا و سیره امام حسین(ع) به گونه‌ای شد که همه اقشار جامعه بتوانند از آن بهره‌مند شوند.

وی همچنین تأکید کرد: پیام حسینی در حقیقت پیام انسانیت، عدالت، آزادی، وحدت و اخلاق است و باید متناسب با نیازهای زمان، در سطح گسترده در جامعه ترویج شود.

در پایان این نشست، شرکت‌کنندگان برای امنیت، صلح، وحدت امت اسلامی، همزیستی مسالمت‌آمیز و برگزاری باشکوه و آرام مراسم عزاداری سیدالشهدا(ع) دست به دعا برداشتند.

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