به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ محمد امین شهیدی، رئیس امت واحده پاکستان، در سخنرانی خود در کنفرانس «شهید امت» در مینار پاکستان گفت: ماه محرم فرصت بی‌نظیری برای حفظ بیداری، وحدت و آگاهی در جامعه اسلامی است و یادآوری مجاهدان و شهیدانی که در کربلای عصر حاضر مسیر مقاومت و استقامت را برگزیده‌اند، در حقیقت محرم را به هدف و آرمان امام حسین(ع) پیوند می‌دهد.

وی افزود: محرم برای امت اسلامی پیام حق‌طلبی، عدالت‌خواهی، بیداری و ایستادگی در برابر ظلم را به همراه دارد، از این رو نباید حرمت و اهداف اصلی این ماه فراموش شود.

شهیدی تصریح کرد: اگر محرم با روحیه آگاهی حسینی، وحدت امت و اصلاح جامعه گرامی داشته شود، همین یک ماه می‌تواند برای اصلاح و بیداری امت اسلامی کافی باشد؛ اما اگر در دام فرقه‌گرایی و اختلافات بی‌فایده گرفتار شود، هدف حقیقی آن به حاشیه رانده خواهد شد.

وی همچنین از مردم، علما، خطبا و رسانه‌ها خواست در ایام محرم برای تقویت وحدت امت اسلامی، ترویج فرهنگ و آگاهی حسینی و تبیین اهداف نهضت کربلا تلاش کنند، حرمت مقدسات و شعائر الهی را پاس بدارند و از هرگونه اقدام یا سخن تحریک‌آمیز پرهیز کنند.



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