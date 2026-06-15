به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ مسعود پزشکیان امروز در حاشیه همایش سراسری «حکمرانی هم‌افزا» در جمع خبرنگاران با اشاره به تفاهم شکل‌گرفته میان ایران و آمریکا برای خاتمه جنگ، اظهار کرد:این تفاهم دیروز انجام شد؛ با هماهنگی لازم مصوب شده است. جمعه قرار است امضای این تفاهم صورت گیرد.

وی همچنین با اشاره به موضوع تفویض اختیارات به استانداران، ادامه داد: تفویض اختیار به استانداران از قبل انجام شده بود. این اتفاقاتی که رخ داد و اقداماتی که صورت گرفت به خاطر اختیاراتی بود که داشتند. چرا کسی در کشور به اداره امور اعتراض نکرد؟ برای اینکه استانداران و فرمانداران کار کردند. همه‌جا مشکل وجود داشت ولی در سیستم اداره کشور مشکلی پیش نیامد.

رئیس‌جمهوری با تاکید بر اینکه دشمن تصور می‌کرد با شروع جنگ کشور برهم می‌ریزد، تصریح کرد: آیا اینگونه شد؟ پاسخ منفی است و این به مدیریت استانداران و فرمانداران باز می‌گردد.

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