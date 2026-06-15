قطر از توافق ایران و آمریکا برای حل اختلافات و تضمین آزادی کشتیرانی استقبال کرد

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ در آستانه مراسم رسمی امضای توافق‌نامه پایان جنگ، دوحه میزبان رایزنی‌های نهایی میان نمایندگان ایران و آمریکا است. بر اساس گزارش‌های دیپلماتیک، این دیدارها به صورت غیرمستقیم و با هدف زمینه‌سازی برای امضای رسمی توافق‌نامه و آغاز مذاکرات فنی در سوئیس برگزار می‌شود.

یک دیپلمات ارشد که نخواست نامش فاش شود، با اشاره به حساسیت بالای این مرحله تصریح کرد که مذاکره‌کنندگان پس از ۱۷ ساعت گفتگوهای فشرده در تهران، اکنون برای هماهنگی‌های پایانی راهی دوحه شده‌اند. این تحولات در حالی رخ می‌دهد که وزارت امور خارجه قطر با انتشار بیانیه‌ای رسمی، ضمن استقبال از «مذکره تفاهم» میان تهران و واشینگتن، آن را گامی حیاتی برای تضمین آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز و برقراری صلح پایدار در منطقه دانست.

دوحه در این بیانیه با قدردانی از اراده طرفین برای حل اختلافات از طریق دیپلماتیک، از تلاش‌های جمهوری اسلامی پاکستان و سایر بازیگران منطقه‌ای در مسیر کاهش تنش و هم‌گرایی مواضع قدردانی کرد. وزارت خارجه قطر همچنین تأکید کرد که این کشور به عنوان میانجی، به حمایت‌های خود از مسیر گفتگوهای مسالمت‌آمیز بر اساس اصول حقوق بین‌الملل ادامه خواهد داد تا بسترهای لازم برای توسعه و ثبات اقتصادی در خاورمیانه فراهم شود.

قرار است پس از تکمیل جلسات فنی در دوحه، مراسم رسمی امضای این تفاهم‌نامه که به معنای پایان رسمی درگیری‌های نظامی در منطقه است، به‌زودی در کشور سوئیس برگزار شود. این روند، فصل جدیدی از تعاملات دیپلماتیک را برای مدیریت مسائل باقی‌مانده و گذار از فضای تقابل به همکاری‌های منطقه‌ای ترسیم می‌کند.

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