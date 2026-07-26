به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ همزمان با تعطیلات تابستانی، شماری از موزههای بریتانیا مجموعهها و نمایشگاههایی را به آثار مربوط به تاریخ و فرهنگ جهان اسلام اختصاص دادهاند؛ آثاری که بخشی از آنها در گنجینههای دائمی این مراکز نگهداری میشود و بخشی دیگر در قالب برنامههای ویژه فصلی در معرض دید عموم قرار گرفته است.
به گزارش تارنمای هایفن، در موزه بریتانیا در لندن، «گالری بنیاد البخاری» مجموعهای از آثار اسلامی این موزه را گرد هم آورده است. این مجموعه، آثاری از سده هفتم میلادی به بعد را شامل میشود و گسترهای از غرب آفریقا تا شرق آسیا را در بر میگیرد. نسخههای خطی، سفالینهها، خنجرها، اسطرلابها و مهرههای شطرنج از جمله اشیای شاخص این بخش معرفی شدهاند.
موزه ویکتوریا و آلبرت در لندن نیز بیش از ۱۹ هزار شیء از جهان اسلام را در اختیار دارد. از مهمترین آثار این مجموعه، فرش اردبیل است که به عنوان کهنترین فرش دارای تاریخ شناخته میشود و زمان بافت آن به سالهای ۱۵۳۹ تا ۱۵۴۰ میلادی بازمیگردد. برگهایی از قرآنهای مربوط به سده دهم میلادی، منسوجات، شمشیرها و دو قطعه کسوه کعبه نیز در این موزه به نمایش گذاشته شده است.
گفتنی است فرش معروف اردبیل، فرشی بود که میتوانست در کنار بقعه شیخ صفی الدین اردبیلی (واقع در بافت تاریخی شهر اردبیل) بهانهای برای حضور گردشگران باشد. این قالی در دوره قاجار به دلیل بضاعتهای مالی و به بهانه مرمت بقعه به فروش میرسد و توسط شرکتی انگلیسی خریداری میشود؛ البته بعد از فروش فرش هم، پول آن صرف مرمت بقعه نشد!
نسرین میرحمیدزاده کارشناس میراث فرهنگی اردبیل درخصوص سرنوشت این فرش میگوید: این قالی در دوره شاه تهماسب بافته میشود. بنابر روایتی نقاشی طرح این فرش روی سقف بنا به صورت مطلا درج شده است. در بدو ورود هر کسی که وارد بنا میشده سقف و کف بنا را در یک شکل میدیده و این دیدگاه عرفا که از فرش تا عرش یکی است را میخواستند تجلی ببخشند.
در موزه فیتزویلیام در کمبریج، شهری دانشگاهی در شرق انگلستان، آثاری همچون سفال، جانماز، اشیای شیشهای و فلزکاریهای مربوط به جهان اسلام نگهداری میشود. همچنین موزه اشمولین در آکسفورد، شهر دانشگاهی در جنوب انگلستان، مجموعهای گسترده از سفالهای اسلامی و دیگر اشیای متعلق به سدههای هفتم تا نوزدهم میلادی را در معرض دید قرار داده است.
در لندن، مرکز و گالری آقاخان نمایشگاه «صداهایی از بام جهان» را تا ۱۶ اوت برگزار کرده است؛ مجموعهای مستند که به تأثیرات تغییرات اقلیمی بر محیط زیست و شیوههای معیشت در مناطق کوهستانی آسیا میپردازد. همچنین موزه خانه لیتون در لندن نمایشگاه «تالار عرب؛ گذشته و حال» را تا ۴ اکتبر ادامه میدهد؛ نمایشگاهی که بر تالار باشکوهِ ساختهشده در سال ۱۸۸۱، با الهام از سفرهای بارون فردریک لیتون به خاورمیانه و شمال آفریقا تمرکز دارد.
در دیگر شهرهای بریتانیا نیز آثاری از میراث اسلامی در دسترس بازدیدکنندگان قرار گرفته است. مجموعه بورل در گلاسگو، شهری در اسکاتلند، بهویژه به سبب مجموعه فرشهای اسلامی خود شناخته میشود؛ آثاری که مضامینی چون شکار، باغهای بهشتی و سفرهای زیارتی را به تصویر میکشند. از سوی دیگر، موزههای بریستول، شهری در جنوب غربی انگلستان، بیش از ۶ هزار اثر از هنر آسیایی و اسلامی، از جمله سفالینهها، کاشیها و فرشها را در اختیار دارند و روند دیجیتالیسازی مجموعه اشیای اسلامی خود را نیز آغاز کردهاند.
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