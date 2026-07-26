به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع)ـابنا از فارس، در ادامه سلسله نشست‌های «بزم واژه‌ها» که دو دوره گذشته با عنوان «گعده امین» اجرا شد، نشست «یادمان امین ادب؛ پاسداشت رهبر شهید انقلاب در کلام اهالی کتاب و فرهنگ فارس» در شیراز برگزار می‌شود.

این نشست با حضور جمعی از شاعران، نویسندگان، پژوهشگران و فعالان فرهنگی استان فارس که توفیق شرفیابی به محضر حضرت آیت‌الله سیدعلی حسینی خامنه‌ای، رهبر شهید انقلاب اسلامی را داشته‌اند، برگزار می‌شود و حاضران به بیان خاطرات، روایت‌ها و ناگفته‌هایی از دیدارها و همنشینی با ایشان خواهند پرداخت.

دبیری و تسهیل‌گری این نشست را غلامرضا کافی؛ دبیر محفل ادبی قند پارسی کتابخانه‌های عمومی استان فارس، بر عهده دارد.

این برنامه با هدف زنده نگه داشتن یاد و خاطره رهبر شهید انقلاب اسلامی و ثبت و بازخوانی روایت‌های شفاهی از سوی اهالی فرهنگ و ادب فارس تدارک دیده شده است.

نشست «یادمان امین ادب» چهارم مردادماه ۱۴۰۵ به میزبانی کتابخانه مستقل موقوفه مرحوم کاظمی شیراز برگزار خواهد شد.