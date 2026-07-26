نشست کابینه رژیم صهیونیستی از ترس ایران به زیرزمین منتقل شد

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ منابع عبری از انتقال محل نشست کابینه رژیم صهیونیستی به مکانی امن در زیر زمین از ترس ایران گزارش کردند. بر اساس این گزارش‌ها، نشست کابینه این رژیم به دستور مقامات امنیتی، به‌صورت ناگهانی به یک محل امن زیرزمینی منتقل شده است.

سازمان رادیو و تلویزیون رژیم صهیونیستی به نقل از منابع خود اعلام کرد این نشست در همان مکانی برگزار شده که از زمان آغاز عملیات به‌اصلاح «شمشیرهای آهنین» در غزه، برای برگزاری جلسات رژیم مورد استفاده قرار می‌گرفت. این رسانه عبری، علت این جابه‌جایی را شرایط امنیتی و افزایش نگرانی‌ از اقدام احتمالی ایران عنوان کرد.

همچنین این منابع گزارش دادند که کابینه رژیم صهیونیستی در نشست امروز خود، وضعیت اضطراری را با توجه به شرایط مرتبط با ایران و لبنان تا روز ۱۱ اوت تمدید کرده است.

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