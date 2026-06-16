به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) _ ابنا _ کاوه رسولی روز دوشنبه، ۲۵ خرداد ۱۴۰۵ در گفت‌وگویی با اشاره به برنامه‌ریزی گسترده برای برگزاری مراسم عزاداری در سراسر استان اظهار کرد: امسال یک‌هزار و ۲۱۰ هیئت مذهبی مجوزدار و تأییدشده در گیلان فعالیت خود را برای برگزاری آیین‌های سوگواری سید و سالار شهیدان آغاز کرده‌اند.

وی با بیان اینکه بخشی از این هیئت‌ها به صورت تخصصی برای بانوان فعالیت می‌کنند، افزود: از مجموع هیئت‌های فعال، ۱۵۰ هیئت ویژه بانوان پیش‌بینی شده است که در آن‌ها برنامه‌های فرهنگی و مذهبی متناسب با نیازهای این قشر برگزار می‌شود.

مسئول تشکل‌های دینی اداره کل تبلیغات اسلامی گیلان با اشاره به پراکندگی هیئت‌ها در شهرستان‌های استان گفت: شهرستان رشت با ۲۸۰ هیئت مذهبی، بیشترین تعداد هیئت‌های ثبت‌شده را به خود اختصاص داده است.

رسولی همچنین از راه‌اندازی ۲۵ هیئت مذهبی ویژه دانش‌آموزان در سطح استان خبر داد و تصریح کرد: این هیئت‌ها با هدف آشنایی عمیق‌تر نسل نوجوان و جوان با فرهنگ عاشورا و مفاهیم قیام امام حسین(ع) فعالیت می‌کنند.

وی افزود: برگزاری هیئت‌های دانش‌آموزی با استقبال مناسب مدارس و خانواده‌ها همراه بوده و برنامه‌های متنوعی از جمله روایت‌گری، پرده‌خوانی، عزاداری و سخنرانی متناسب با گروه سنی دانش‌آموزان برای آنان تدارک دیده شده است.

مسئول تشکل‌های دینی اداره کل تبلیغات اسلامی گیلان با اشاره به افزایش تعداد هیئت‌های مذهبی نسبت به سال گذشته اظهار کرد: آمار هیئت‌های مذهبی امسال حدود ۱۰ درصد رشد داشته که این موضوع نشان‌دهنده ارادت مردم استان گیلان به اهل‌بیت(ع) به‌ویژه حضرت امام حسین(ع) و همچنین پویایی و انسجام بیشتر تشکل‌های مذهبی در برنامه‌ریزی و اجرای مراسم است.

وی در پایان از مردم ولایتمدار استان دعوت کرد با حضور در مراسم سوگواری امام حسین(ع) در هیئت‌های مذهبی سراسر گیلان، ارادت خود را به آن حضرت و یاران باوفایش ابراز کنند.

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