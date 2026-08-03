به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ حجت‌الاسلام والمسلمین موسی‌پور، نماینده ولی‌فقیه و رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی، روز دوشنبه در نشست مشترک مسئولان شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی، ضمن تسلیت ایام اربعین حسینی و گرامیداشت یاد و خاطره شهدای اخیر کشور، اظهار کرد: اربعین حضرت اباعبدالله الحسین(ع)، اسوه و الگوی آزادگان عالم، در حالی فرارسیده که حزن و اندوه شیعیان به واسطه شهادت جمعی از بهترین بندگان خدا در یک سال اخیر مضاعف شده است.

وی افزود: گرچه قامت و پیکر ملت ایران استوار است، اما دل‌ها از داغ سنگین از دست دادن این عزیزان مالامال از درد و رنج است؛ با این حال خوشحالیم که خون پربرکت شهدا، به‌ویژه خون مطهر رهبر شهید انقلاب، توانست انقلاب اسلامی را از گذرگاه‌های سخت عبور دهد و امروز ایران مقاوم و سربلند در برابر دشمن ایستاده است.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی تصریح کرد: به اذعان بسیاری از کارشناسان سیاسی، نظامی و اجتماعی در داخل و خارج از کشور، حتی برخی استادان دانشگاه‌ها و تحلیلگران سیاسی در آمریکا، ملت ایران در نبرد سخت و سهمگین اخیر تاکنون پیروز این میدان بوده است و این پیروزی از آثار خون مطهر شهدا و مقاومت ملت ایران در برابر دشمن صهیونیستی است.

حجت‌الاسلام موسی‌پور با اشاره به سالروز تأسیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی گفت: این جلسه به مناسبت ۱۲ مرداد، سالروز تأسیس یکی از نهادهای انقلابی کشور برگزار شده است؛ نهادی که در ۱۲ مرداد سال ۱۳۵۹ به فرمان حضرت امام خمینی(ره) شکل گرفت.

وی ادامه داد: امام راحل جمعی از اوتاد و بزرگان انقلاب را مأمور تشکیل این شورا کردند و نخستین دبیر شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی شهید حقانی بود که پس از حدود شش ماه به شهادت رسید. پس از ایشان، آیت‌الله جنتی مسئولیت این شورا را برعهده گرفتند و در سال‌های اخیر نیز به فرمان امام شهید، اینجانب مسئولیت خدمت در این نهاد را عهده‌دار شده‌ام.

نماینده ولی‌فقیه در شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی با بیان اینکه سابقه شکل‌گیری این شورا به دوران مبارزات پیش از انقلاب بازمی‌گردد، گفت: امام خمینی(ره) در راهبرد مبارزاتی خود بر سه باور اساسی یعنی باور به خدا، باور به مردم و باور به خود تکیه داشتند و باور به مردم، محور اصلی حرکت ایشان در مبارزه با رژیم پهلوی بود.

وی افزود: رژیم پهلوی مورد حمایت قدرت‌های شرقی و غربی، تا دندان مسلح و دارای یک دستگاه امنیتی و اطلاعاتی گسترده بود؛ بنابراین مقابله با چنین رژیمی نیازمند راهبردی ویژه بود و امام با شناخت ظرفیت عظیم مردم، حرکت توده‌ای و حضور عمومی ملت را مبنای مبارزه قرار دادند.

حجت‌الاسلام موسی‌پور خاطرنشان کرد: امام با مبارزات مسلحانه موافق نبودند و تکیه ایشان بر گروه‌ها و احزاب سیاسی نیز نبود، بلکه مردم را محور اصلی مبارزه قرار دادند. برای ساماندهی این حرکت مردمی نیز جمعی از بزرگان انقلاب از جمله شهید بهشتی، شهید مطهری، شهید باهنر، رهبر شهید انقلاب و دیگر شخصیت‌های انقلابی را مأمور کردند تا هسته‌های مردمی مبارزه را سازماندهی کنند.

وی ادامه داد: پس از پیروزی انقلاب اسلامی، حضرت امام همین ساختار را به شکل رسمی تثبیت کردند تا ظرفیت‌های مردمی در مسیر حفظ انقلاب و مقابله با توطئه‌ها به کار گرفته شود.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی با اشاره به عملکرد این شورا در طول بیش از چهار دهه گذشته گفت: وقتی به فعالیت‌های شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی در طول ۴۶ سال گذشته نگاه می‌کنیم، به هوشمندی و حکمت امام خمینی(ره) در تأسیس این نهاد پی می‌بریم؛ شورایی چابک و کوچک اما بسیار مؤثر که در خنثی‌سازی توطئه‌ها و فتنه‌های داخلی و خارجی نقش مهمی ایفا کرده است.

وی افزود: در سال‌های ابتدایی انقلاب، زمانی که تحرکات منافقین و تهدیدهای مختلف علیه نظام وجود داشت و بسیاری از ساختارهای حکومتی هنوز شکل کامل نگرفته بود، شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی با هم‌افزایی ظرفیت‌های حاکمیتی و مردمی توانست انقلاب را از آن مقاطع سخت عبور دهد.

حجت‌الاسلام موسی‌پور اظهار کرد: در دوران دفاع مقدس نیز این شورا در بسیج عمومی مردم، تشویق مردم به حضور در جبهه‌ها و جمع‌آوری کمک‌های مردمی نقش بسزایی داشت.

وی ادامه داد: پس از جنگ تحمیلی نیز در خنثی‌سازی فتنه‌هایی که موجودیت نظام را تهدید می‌کرد، این سازوکار یعنی هماهنگی ظرفیت‌های حاکمیتی و حضور مردم، نقش‌آفرین بود؛ از ماجرای ۱۸ تیر سال ۱۳۷۸ گرفته تا فتنه سال ۱۳۸۸، حوادث سال‌های ۱۳۹۶، ۱۳۹۸ و ۱۴۰۱ که حضور مردم در صحنه موجب ناکامی توطئه‌ها شد.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی با بیان اینکه یکی از وظایف مهم این شورا حفظ هویت انقلاب اسلامی است، گفت: پاسداشت ایام‌الله در حقیقت پاسداشت تاریخ و هویت انقلاب است؛ چراکه این مناسبت‌ها پیام انقلاب را به نسل‌های آینده منتقل می‌کنند.

وی افزود: از ۱۲ فروردین، ۱۵ خرداد، ۲۲ بهمن و دیگر مناسبت‌های تاریخی انقلاب گرفته تا مناسبت‌های دینی و ملی، همه نیازمند بزرگداشت و تبیین هستند تا در گذر زمان دچار فراموشی یا تحریف نشوند.

حجت‌الاسلام موسی‌پور ادامه داد: بیش از ۱۴ مناسبت سالانه به عنوان یوم‌الله در تقویم کشور وجود دارد که در هر یک از آنها اجتماعات عظیم مردمی در تهران، مراکز استان‌ها، شهرها و حتی بسیاری از روستاها برگزار می‌شود.

وی تأکید کرد: این تنها بخشی از فعالیت‌های شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی است؛ چراکه این شورا وظیفه دارد ظرفیت دستگاه‌های فرهنگی، تبلیغی، امنیتی، انتظامی و خدماتی را هماهنگ کند تا این ظرفیت‌ها در مسیر اهداف نظام اسلامی به کار گرفته شود.

نماینده ولی‌فقیه در شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی با اشاره به نقش این شورا در حمایت از آرمان فلسطین و جبهه مقاومت گفت: حمایت از مردم مظلوم فلسطین و غزه از جمله برنامه‌هایی بوده که در دستور کار شورا قرار داشته است.

وی افزود: نخستین اجتماع سراسری حمایت از عملیات طوفان‌الاقصی در ایران شکل گرفت و با هماهنگی دستگاه‌های مختلف، مردم در سراسر کشور در حمایت از مردم فلسطین و غزه به میدان آمدند.

حجت‌الاسلام موسی‌پور خاطرنشان کرد: پس از آن نیز این حمایت‌ها در قالب برنامه‌هایی همچون «جمعه‌های خشم» ادامه یافت و مردم پس از نماز جمعه در حمایت از مردم مظلوم فلسطین و غزه راهپیمایی کردند.

وی با اشاره به راهپیمایی روز جهانی قدس گفت: این مراسم که ستاد آن نیز زیر نظر شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی فعالیت می‌کند، تأثیرات گسترده‌ای در جهان اسلام داشته و موضوع فلسطین را زنده نگه داشته است.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی با اشاره به فعالیت‌های اخیر مردمی در کشور گفت: حضورهای مردمی در میدان‌های مختلف، به‌ویژه پس از شهادت رهبر شهید انقلاب، از برکات خون مطهر شهداست.

وی افزود: این حضور با همکاری مجموعه‌های تبلیغی و فرهنگی شکل گرفته، اما اصل آن مردمی و خودجوش است؛ چراکه برای ساماندهی این حرکت‌ها نیازمند برنامه‌ریزی، هماهنگی و فراهم کردن مقدمات هستیم.

حجت‌الاسلام موسی‌پور در پایان با اشاره به برنامه‌های مناسبتی شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی گفت: این شورا در مناسبت‌های مختلف از جمله دهه امامت و ولایت، دهه کرامت، هفته وحدت، اعیاد شعبانیه و دیگر مناسبت‌های دینی و انقلابی، با تشکیل ستادهای تخصصی و همکاری دستگاه‌های مختلف، هزاران برنامه فرهنگی و تبلیغی در داخل و خارج از کشور برگزار می‌کند.

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