وزیر خارجه طالبان توافق ایران و آمریکا را گامی مثبت برای ثبات منطقه دانست

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ امیرخان متقی، وزیر امور خارجه حکومت طالبان، در مراسم افتتاح نشست مراکز مطالعاتی افغانستان، کشورهای آسیای مرکزی و آذربایجان در کابل، درباره توافق اخیر ایران و آمریکا نیز سخن گفت.

وی در این نشست که امروز (سه‌شنبه ۲۶ خرداد) برگزار شد از توافق میان ایران و آمریکا استقبال کرد و آن را گامی مثبت برای ثبات منطقه دانست.

متقی در سخنان خود ابراز امیدواری کرد که این توافق به‌صورت عملی اجرا شود و آن را تحول مثبت و پیشرفت مهم برای منطقه خواند.

وی با تأکید بر صلح و ثبات، ادامه جنگ و تنش را به زیان همه کشورهای منطقه دانست و گفت برقراری تفاهم و عدم درگیری، نه تنها به نفع کشورهای همسایه، بلکه به سود جامعه جهانی است.

وزیر خارجه طالبان تأکید کرد که این توافق می‌تواند مسیر تازه‌ای برای کاهش تنش‌ها و تقویت همکاری‌های منطقه‌ای ایجاد کند.

متقی در بخش دیگری از سخنان خود، نشست مذکور را بستری برای هماهنگی، حل مشکلات و توسعه همکاری میان مراکز مطالعات راهبردی کشورهای منطقه توصیف کرد و بر اهمیت همکاری‌های منطقه‌ای با آسیای مرکزی و آذربایجان (بر پایه مشترکات دینی، تمدنی و جغرافیایی) تأکید ورزید.

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