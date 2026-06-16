به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ به گفته مقامات نیروی هوایی آمریکا، این هواپیمای هشت موتوره که قادر به حمل بمبهای هستهای و متعارف است، روز گذشته در حال انجام یک مأموریت آزمایشی روتین برای بهروزرسانی رادارها بود که بلافاصله پس از بلند شدن از باند در پایگاه «ادواردز» دچار سانحه شد. ستونی از دود سیاه غلیظ از محل سقوط که در فاصله چند مایلی قابل مشاهده بود، به هوا برخاست.
کلنل «جیمز هیز» از نیروی هوایی آمریکا در یک کنفرانس خبری اعلام کرد که خدمه این پرواز ترکیبی از پرسنل نظامی، پیمانکاران دولتی و غیرنظامیان بودهاند. شرکت «بوئینگ»، سازنده این هواپیما، تأیید کرده است که دو نفر از کارمندان این شرکت در میان جانباختگان بودهاند.
علت دقیق این حادثه هنوز مشخص نیست و تحقیقات در مورد آن ادامه دارد. تصاویری که از محل حادثه در حدود ۱۶۱ کیلومتری شمال لسآنجلس گرفته شده، نشاندهنده منطقهای سوخته و متلاشی شده به وسعت بیش از یک زمین فوتبال است.
هواپیمای B-52 Stratofortress هواپیمایی دوربرد و با سرعت زیر صوت است که میتواند تا ۳۱۷۵۰ کیلوگرم سلاح و تجهیزات حمل کند. طبق گزارش «دفتر آرشیو سوانح هوایی»، این اولین حادثه مرگبار برای هواپیمای B-52 از ماه مه ۲۰۱۶ است که یک فروند از همین مدل در جزیره گوام سقوط کرد، اما تمامی هفت خدمه آن نجات یافتند.
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