دفاع موزائیکی یا نامتقارن در برابر آمریکا؛ استراتژی هوشمندانه ایران در جنگ رمضان

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ دکتر «علیرضا تقوینیا» تحلیلگر مسائل سیاسی و امور بینالملل در گزارشی، به صحبتهای وزیر امور خارجه آمریکا اشاره کرد و بیان داشت: به اعتراف مارکو روبیو، ایران با برنامهریزی وارد جنگ شد و تصمیم گیری در نبرد را به فرماندهان میدانی واگذار کرد؛ برخلاف سیستم آمریکا که رئیسجمهور و وزیر جنگ برای ارتش تصمیم می گیرند و روند اعمال دستورات با کُندی صورت میپذیرد.
وی ادامه داد: ایران برخلاف ارتشهای متداول دنیا که در یک ساختار متمرکز تدوین شدهاند، استراتژی دفاع موزاییکی یا دفاع غیرمتمرکز را در دستور کار قرار داد. ما پیشبینی ترور فرماندهان ارشد و مقامات عالی کشور را داشتیم، لذا دستورات پیش از شروع جنگ به سطوح فرماندهی میانی و میدانی منتقل شد تا روند جنگ مختل نشود.
تحلیلگر مسائل سیاسی با یادآوری جنگ آمریکا و عراق افزود: صدام همواره در جزئیترین تصمیمات دخالت داشت؛ لذا زمانی که آمریکا به عراق حمله کرد، روند تصمیمگیری کلان سیاسی و نظامی کشور با اختلال مواجه گردید و منجر به سقوط حکومت بعث عراق شد.
تفویض اختیارات در ساختار نامتقارن
دکتر تقوینیا به تبیین ساختار فرماندهی نامتقارن پرداخت و ادامه داد: ساختار فرماندهی متمرکز به صورت عمودی است، ولی ساختار موزاییکی به صورت افقی بوده و اختیارات به فرماندهها تفویض میگردد. تاثیر این استراتژی در جنگ اخیر نمایان شد، جایی که علیرغم ترور رهبری، فرمانده سپاه، وزیر دفاع، رئیس کل نیروهای مسلح و دبیر شورای دفاع؛ واکنشهای دفاعی و اقدامات متقابل ایران آغاز شد.
وی در تببین استراتژی دفاع موزائیکی افزود: هدف این استراتژی، تبدیل شدن درگیری به یک جنگ طولانیمدت، فرسایشی و نامتقارن است که دشمن همواره زیر آتش باشد، تلفات بدهد، نیروهایش آسیب ببینند و در یک عملیات خیلی سریع به موفقیت نرسد. نقش دفاع مردمی نیز در این استراتژی بسیار موثر است؛ لذا دشمن در این جنگ با یک ساختار دفاعی چند لایه وغیرمتمرکز روبرو شد.
تحلیلگر امور بینالملل در پایان گفت: نوع جنگیدن ایران با آمریکاییها و انتظار آنان از جنگ ما اصلا متناسب نبود. راهبرد هوشمندانهای که ما در برابر آمریکاییها در پیش گرفتیم، مولفهی بازدارنده جدیدی را به ما هدیه داد و باعث پیروزی ایران در برابر یک ابرقدرت نظامی شد.
منبع: کانال تفسیرگر
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