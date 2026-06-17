به گزارش خبرگزاری اهلبیت(ع) _ ابنا _ حجتالاسلام والمسلمین سیدجواد سلیمانی، امام جمعه لاهیجان امروز چهارشنبه، 27 خرداد 1405 در مراسم عزاداری صبح روز دوم ماه محرم که به همت هیئت متوسلین به ائمه اطهار(ع) در حرم مطهر خواهر امام(س) رشت برگزار شد، با تسلیت ایام شهادت حضرت اباعبدالله الحسین(ع)، به روایتی از امیرالمؤمنین حضرت علی(ع) اشاره و اظهار کرد: یکی از وظایف اساسی انسان در زندگی، شناخت زمانه و مقتضیات آن است. کسی که شرایط زمان خود را به درستی بشناسد، از حوادث و فتنههایی که در مسیر او قرار میگیرد غافلگیر نخواهد شد.
امام جمعه لاهیجان افزود: زمانشناسی صرفاً آگاهی از تاریخ و تقویم نیست، بلکه به این معناست که انسان بداند در کجای تاریخ ایستاده، مسائل و چالشهای روزگار خود را بشناسد و برای حل آنها از چه مرجعی باید راهنمایی بگیرد.
وی با اشاره به نقش امام خمینی(ره) در پیروزی انقلاب اسلامی گفت: امام راحل با درک صحیح شرایط زمانه، به مردم اعتماد کرد و با شجاعت وارد میدان شد. همین زمانشناسی موجب شد انقلاب اسلامی شکل بگیرد و امروز جمهوری اسلامی ایران به عنوان یک قدرت تأثیرگذار در معادلات جهانی مطرح باشد.
شناخت ماهیت جنگ اخیر برای همه آحاد جامعه ضروری است
حجتالاسلام والمسلمین سلیمانی همچنین با اشاره به نقش رهبر معظم انقلاب در هدایت کشور خاطرنشان کرد: رهبر معظم انقلاب نیز با شناخت دقیق شرایط زمان، بر مقاومت و ایستادگی تأکید کردند و امروز آثار این رویکرد را در اقتدار ملت ایران و نیروهای مسلح مشاهده میکنیم.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه ملت ایران درگیر یک «جنگ وجودی و اعتقادی» است، تصریح کرد: جنگ امروز صرفاً یک نبرد سیاسی، اقتصادی یا جغرافیایی نیست، بلکه جنگی علیه هویت، باورها، ایمان و استقلال ملت ایران است؛ همانگونه که در واقعه عاشورا نیز دشمن اصل اعتقاد و هویت دینی را هدف قرار داده بود.
امام جمعه لاهیجان افزود: دشمنان انقلاب اسلامی با برنامهریزی گسترده و بهرهگیری از امکانات مختلف، درصدد ضربه زدن به اعتقادات و ارزشهای اسلامی هستند و از این جهت، شناخت ماهیت این جنگ برای همه آحاد جامعه ضروری است.
وی با اشاره به برخی اقدامات خصمانه دشمنان علیه جمهوری اسلامی ایران گفت: حوادث اخیر نشان داد که دشمن در مسیر دستیابی به اهداف خود هیچ محدودیتی برای آسیب رساندن به مردم، زنان و کودکان قائل نیست و این موضوع ماهیت واقعی دشمنی آنان را آشکار میکند.
برگزاری مجالس عزاداری سیدالشهدا(ع)، مهمترین عامل حفظ هویت دینی و افزایش تابآوری جامعه است
حجتالاسلام والمسلمین سلیمانی با تأکید بر ضرورت تقویت بنیه معنوی جامعه اظهار داشت: در جنگهای متعارف، ابزار نظامی عامل پیروزی است؛ اما در جنگهای وجودی و اعتقادی، ایمان، معنویت و ارتباط با اهلبیت(ع) مهمترین سرمایه ملتها محسوب میشود.
وی برگزاری مجالس عزاداری سیدالشهدا(ع) را یکی از مهمترین عوامل حفظ هویت دینی و افزایش تابآوری جامعه دانست و گفت: این مجالس کانون تولید معنویت، بصیرت و مقاومت هستند و نقش مهمی در حفظ انسجام ملی و دینی جامعه دارند.
امام جمعه لاهیجان در پایان با تأکید مجدد بر ضرورت بصیرت و زمانشناسی خاطرنشان کرد: امام خمینی(ره) و رهبر معظم انقلاب با شناخت صحیح شرایط زمان، ملت ایران را از گردنههای سخت عبور دادهاند. امروز نیز در کنار جنگ نظامی، جنگ اقتصادی و جنگ روایتها در جریان است و تنها با بصیرت، آگاهی و شناخت دقیق شرایط میتوان از این مرحله نیز با موفقیت عبور کرد.
حجتالاسلام والمسلمین سلیمانی ابراز امیدواری کرد ملت ایران با تکیه بر ایمان، وحدت و تبعیت از ولایت، همچون گذشته بر همه توطئههای دشمنان غلبه کرده و پیروزیهای بزرگتری را رقم بزند.
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