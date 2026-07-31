به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ آیتالله رمضانی، دبیرکل مجمع جهانی اهلبیت(ع)، در بدو ورود به نجف اشرف برای حضور در آیین جهانی پیادهروی اربعین، با تأکید بر ضرورت حضور فعال در این رویداد عظیم، گفت: همانند سالهای گذشته، باید در اجتماع بزرگ اربعین حضور داشته باشیم و از ظرفیتهای معنوی، فرهنگی و اجتماعی آن بهرهمند شویم.
وی تصریح کرد: مجمع جهانی اهلبیت(ع) با رویکردی فرهنگی، علمی و دینی، مجموعه کادر و بخشهای مختلف خود را برای حضور و فعالیت در این رویداد بسیج کرده است.
دبیرکل مجمع جهانی اهلبیت(ع) با اشاره به مشارکت معاونتها و مجموعههای وابسته به مجمع اظهار داشت: معاونت علمی ـ فرهنگی، معاونت بینالملل و دیگر معاونتها، همچنین خبرگزاری ابنا، ثقلین، بنیاد عاشورا و بنیاد پزشکان، همگی در این عرصه فعال هستند تا از یک سو از برکات این رویداد عظیم بهرهمند شوند و از سوی دیگر، به وظیفه و رسالت خود عمل کنند.
آیتالله رمضانی در ادامه با اشاره به برگزاری نشستهای بینالمللی مجمع جهانی اهلبیت(ع) در کربلای معلی گفت: در چند سال گذشته، مسئولیت برگزاری نشستهای بینالمللی در کربلای معلی بر عهده مجمع بوده است و امسال نیز پیشبینی میشود حدود ۹ یا ۱۰ نشست در حوزههای مختلف برگزار شود.
وی با بیان اینکه نشستهای امسال از اهمیت ویژهای برخوردار است، افزود: با توجه به شهادت امام شهید و نزدیک شدن به چهلم تدفین ایشان، نشستهای بینالمللی اربعین با محوریت و از منظر امام شهید مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
دبیرکل مجمع جهانی اهلبیت(ع) ادامه داد: اگرچه امام شهید در نهم اسفند به شهادت رسیدند و بیش از پنج ماه از آن واقعه تلخ در انقلاب اسلامی و مجموعه تحولات مرتبط با آن گذشته است، اما ابعاد مختلف این موضوع در نشستهای امسال مورد توجه و بررسی قرار خواهد گرفت.
وی با اشاره به محورهای این نشستها اظهار داشت: موضوعاتی همچون رسانه، وظیفه عالمان دینی، مقاومت، جوانان، بانوان و دیگر مسائل مهم، در این برنامهها بررسی خواهد شد.
وی با تأکید بر اینکه هدف نخست از حضور در عتبات عالیات، زیارت و تقرب به ائمه معصومین(ع) است، تصریح کرد: غرض اصلی همه ما از این حضور، زیارت و نزدیک شدن به حضرات معصومین(ع) است و امیدواریم توفیق زیارت نجف، کربلا و دیگر عتبات عالیات نصیب همه دلدادگان اهلبیت(ع) شود.
دبیرکل مجمع جهانی اهلبیت(ع) در پایان خاطرنشان کرد: امیدواریم خداوند هر سال این توفیق را به همه ما عنایت کند تا هم در رویداد عظیم اربعین حضور داشته باشیم و هم بتوانیم به برنامهها، وظایف و رسالتهایی که بر عهده ماست، بهدرستی عمل کنیم.
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