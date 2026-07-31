زیارت امام حسین(ع) آرزوی انبیا و ملائکه است/ خشم ترامپ از تشییع میلیونی رهبر شهید

به گزارش خبرگزاری اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ حجتالاسلام سید محمدباقر طباطبایینژاد، استاد حوزه علمیه، در گفتوگو با خبرنگار ابنا با اشاره به عظمت زیارت سیدالشهدا(ع) و جایگاه معنوی پیادهروی اربعین اظهار کرد: برخی در مسیر پیادهروی اربعین، تاول پا را تحمل میکنند و برخی دیگر از داغ نرفتن و جاماندن، تاول بر دل دارند؛ چراکه آرزوی زیارت امام حسین(ع) تنها مخصوص انسانهای زمینی نیست، بلکه افلاکیان و عرشیان نیز مشتاق این زیارت هستند.
وی افزود: در کتاب کاملالزیارات مرحوم ابن قولویه روایت بسیار عجیبی آمده است که حضرت فرمودند: هیچ پیامبر مرسلی و هیچ فرشته مقربی نیست، مگر اینکه از خداوند درخواست کرده باشد که توفیق زیارت حسین بن علی(ع) را نصیبش کند.
این استاد حوزه ادامه داد: همه انبیای الهی، اولیای خدا، صدیقین و ملائکه مقرب، آرزو و دعایشان این است که خداوند به آنان توفیق زیارت سیدالشهدا(ع) را عطا کند.
وی با بیان اینکه حقیقت عظمت زیارت امام حسین(ع) فراتر از درک انسان در این دنیاست، گفت: اگر چشم دل انسان باز شود و حقیقت کربلا و ملکوت عالم را مشاهده کند، خواهد دید که همواره گروههایی از افلاکیان به زیارت حضرت میآیند و گروهی دیگر پس از زیارت، بازمیگردند.
حجتالاسلام طباطبایینژاد تصریح کرد: خوشا به حال کسانی که در مسیر زیارت سیدالشهدا(ع)، همراه انبیا، اولیا و ملائکه الهی میشوند. عظمت این زیارت زمانی برای انسان آشکار خواهد شد که پردههای عالم کنار برود و حقیقت هستی برای او روشن شود.
وی با اشاره به تأکید فراوان اولیای الهی بر زیارت امام حسین(ع) اظهار کرد: آنقدر درباره زیارت سیدالشهدا(ع) سفارش شده است که انسان نمیتواند در این دنیا حقیقت و عظمت کامل آن را درک کند و شاید در عوالم دیگر بتواند به عمق این حقیقت پی ببرد.
این کارشناس دینی با اشاره به روایتی از ریان بن شبیب درباره آثار زیارت امام حسین(ع) گفت: اگر کسی میخواهد خداوند را در حالی ملاقات کند که پاک و مطهر است، باید به زیارت حسین بن علی(ع) توجه کند؛ چراکه زیارت اباعبدالله(ع) حقیقتاً پاککننده دلها و تطهیرکننده پرونده اعمال انسان است.
وی افزود: امیدواریم خداوند متعال به همه ما توفیق زیارت سیدالشهدا(ع) را عنایت کند و دلهای ما را به برکت این زیارت نورانی پاک و زنده نگه دارد.
تشییع تاریخی رهبر شهید؛ نمایش اتحاد امت اسلامی
حجتالاسلام طباطبایینژاد در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به تشییع تاریخی پیکر رهبر شهید انقلاب اظهار کرد: این اتفاق، صحنهای عجیب، شگفتانگیز و بینظیر بود؛ اینکه چند ده میلیون نفر با چنین عشق و دلدادگی برای بدرقه یک شخصیت حاضر شوند، در تاریخ نمونه کمنظیری دارد.
وی افزود: کسانی که در این مراسم حضور داشتند، میدانند شرکت در چنین اجتماع عظیمی چه سختیهایی داشت؛ بسیاری از مردم ساعتهای طولانی، گاهی ۱۲ تا ۱۴ ساعت و حتی بیشتر، در گرما و شرایط دشوار منتظر ماندند تا در این مراسم حضور پیدا کنند.
این استاد حوزه با بیان اینکه این حضور عظیم پیامهای مهمی برای دشمنان داشت، گفت: به نظر من عصبانیت امروز ترامپ تنها به تنگه هرمز بازنمیگردد، بلکه بخش مهمی از این ناراحتی ناشی از همین تشییع تاریخی و نمایش اتحاد و دلدادگی مردم است.
وی تصریح کرد: قدرت واقعی یک ملت فقط در تجهیزات نظامی نیست، بلکه در پشتوانه مردمی و اتحاد مردم آن ملت است. این حضور گسترده نشان داد مردم ایران، دلدادگان حسین بن علی(ع)، قرآن و پیامبر اکرم(ص) هستند و در برابر دشمنان متحد و منسجم ایستادهاند.
حجتالاسلام طباطبایینژاد ادامه داد: استکبار جهانی سالها تلاش کرد میان ملتهای مسلمان منطقه اختلاف ایجاد کند؛ تلاش کردند میان مردم ایران و عراق، ایران و افغانستان، پاکستان و دیگر ملتهای مسلمان فاصله بیندازند، اما چنین حوادثی نشان داد پیوند امت اسلامی ریشه در قرآن، اهلبیت(ع) و ارزشهای مشترک دارد.
وی خاطرنشان کرد: اگر مراسم تشییع رهبر شهید در کشورهای مختلف اسلامی برگزار میشد، از افغانستان و پاکستان گرفته تا هند و دیگر مناطق، شاهد همین صحنههای باشکوه میبودیم؛ چراکه مردم منطقه، انسانهای شجاع، مقاوم و الهی را دوست دارند.
این استاد حوزه با تأکید بر اینکه دشمنان اسلام از این دلدادگی و اتحاد ناراحت هستند، گفت: مردم کسانی را دوست دارند که در برابر ظلم و دشمنیها مقاومت میکنند و این همان درسی است که از قرآن و مکتب اهلبیت(ع) آموختهاند.
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