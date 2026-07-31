به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ جنبش حزب الله لبنان در بیانیه ای با اشاره به تجاوز اخیر آمریکا و عربستان به سرزمین عراق افزود: این تجاوز آشکار و خطرناک به یک نهاد رسمی عراقی با مشارکت یک کشور عربی، مقدمه پیامدهای بسیارخطرناک برای همه منطقه خواهد بود و فقط به سود طرحهای آمریکا و رژیم صهیونیستی است که برای برهم زدن ثبات منطقه و ایجاد تفرقه میان امت اسلامی و وارد کردن آن به گرداب تنشها، اختلافات و درگیریها است.
حزب الله اضافه کرد: باتوجه به الزامات حسن همجواری و روابط برادرانه و تاریخی عراق و عربستان و ملتهای آنها، شایسته بود که عربستان از طریق گفت وگو و کانالهای دیپلماسی با دولت عراق برای حل و فصل این تنش و بحران اقدام کند و در دام سیاستهای دشمن آمریکایی - صهیونیستی نیفتد و از ورود به باتلاق طرحهای آنها که هدفی غیر از برهم زدن ثبات منطقه و ایجاد تفرقه میان ملتها ندارد، خودداری کند.
این بیانیه میافزاید: اقدام آمریکا در ریختن خون ملت عراق بار دیگر اهداف و نیات خصمانه آن را نسبت به عراق و ملت آن و تلاش همیشگی برای جلوگیری از پیشرفت این کشور و تضعیف نقش ملی و منطقهای آن در این مرحله حساس آشکار کرد و بار دیگر نشان داد که آمریکا همچنان نسبت به منابع و ثروتهای عراق چشم طمع دارد.
حزب الله در ادامه این بیانیه بر ایستادگی در کنار عراق و ملت آن تاکید و اعلام کرد که این تجاوز نیازمند یک موضعگیری فوری، قاطع و مسئولانه عربی، اسلامی و بین الملی برای پایان دادن به سیاستهای خصمانه آمریکا و صیانت از حاکمیت کشورها و احترام به قوانین بین المللی است.
حزب الله در پایان این بیانیه تاکید کرد که سکوت در قبال این تجاوزها و ادامه چشم پوشی از این رویکرد خطرناک و مخرب، پیامدهای خطرناکی برای منطقه دارد.
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