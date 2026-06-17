به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ دکتر حسن رحیمپور ازغدی عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی، در مراسم گرامیداشت شهدای ۲۶ خرداد حزب مؤتلفه اسلامی با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای مؤتلفه اسلامی اظهار داشت: این نهضت با خون این شهدا آغاز شد. زمانی که این چهار بزرگوار به شهادت رسیدند، در ذهن دشمنان هرگز نمیگنجید که خون این شهیدان هنوز خشک نشده، اوضاع ایران دگرگون شود و مسیر تاریخ کشور تغییر کند.
رحیمپور ازغدی افزود: خونهایی که در راه خدا ریخته میشود هیچگاه خشک نخواهد شد. خون شهید تنها خونی است که هدر نمیرود و عملی که با اخلاص همراه باشد، هرگز نابود نخواهد شد.
عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی در ادامه با نقل خاطرهای از مادر خود گفت: مادرم نقل میکردند که در سال ۱۳۴۴ به همراه پدرم برای ملاقات عموی من که در زندان بود، به زندان رفتند. در آنجا با چند تن از همسران شهدای مؤتلفه اسلامی روبهرو شدند که تازه مطلع شده بودند قرار است همسرانشان فردا اعدام شوند.
وی ادامه داد: مادرم میگفت برای دلجویی با یکی از این بانوان صحبت کردم، اما پاسخ آن بانو برای من بسیار عجیب و تأثیرگذار بود. ایشان گفته بودند زمانی که با همسرم صحبت کردم، به او گفتم وقتی شهید شدی و به محضر پیامبر اکرم(ص) رسیدی، سرت آنقدر با حوریان بهشتی گرم نشود که ما را فراموش کنی.
رحیمپور ازغدی خاطرنشان کرد: مادرم میگفت از این میزان ایمان، صبر، قدرت روحی و تابآوری همسران شهدای مؤتلفه اسلامی بسیار متعجب شده بودم.
وی با تأکید بر تداوم مسیر مبارزه با استکبار گفت: راه شهدای مؤتلفه اسلامی، چه پیش از این شهدا و چه پس از آنان، همواره ادامه داشته است. از دوران شهید نواب صفوی تا امروز، جوانان بسیاری در ایران و سراسر جهان در مسیر مقابله با استکبار و ظلم به میدان آمدهاند.
عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی افزود: جوانانی مانند شهدای مؤتلفه اسلامی از زندگی، آسایش و منافع شخصی خود گذشتند و همه چیزشان را در راه خدا و آرمانهای اسلامی فدا کردند.
وی تصریح کرد: ما در دوران کودکی، این شهیدان را همچون قهرمانان واقعی میشناختیم و نام آنان را با افتخار بر زبان میآوردیم. این شهدا برای جامعه ما فداکاریهای بزرگی انجام دادند، در حالی که متأسفانه بخش قابل توجهی از جامعه هنوز از عمق مجاهدتها و فداکاریهای آنان آگاهی کافی ندارد.
رحیمپور ازغدی تأکید کرد: حفظ یاد، نام و آرمانهای شهدای مؤتلفه اسلامی، پاسداشت بخشی مهم از تاریخ مبارزات ملت ایران است و نسل جوان باید بیش از گذشته با سیره، اندیشه و مجاهدتهای این شهیدان آشنا شود.
عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی گفت: حرکت شهدای مؤتلفه اسلامی ادامه همان مسیر تاریخی مجاهدت و شهادتطلبی است که از نهضت عاشورا آغاز شد و تا پیروزی انقلاب اسلامی و شکلگیری جبهه مقاومت امتداد یافت.
رحیمپور ازغدی، اظهار داشت: این نهضت با خون این شهدا آغاز شد. هنگامی که این چهار شهید بزرگوار به جوخه اعدام سپرده شدند، دشمنان هرگز تصور نمیکردند که خون آنان به نهالی تبدیل شود که کمتر از دو دهه بعد، سرنوشت ایران را دگرگون کند.
وی افزود: خونهایی که در راه خدا ریخته میشوند هرگز خشک نمیشوند. خون شهید تنها خونی است که هدر نمیرود و عمل همراه با اخلاص نیز هیچگاه نابود نخواهد شد.
وی با اشاره به نقش شهید نواب صفوی در بیداری نسل جوان گفت: یاسر عرفات نقل میکند که در دوران دانشجویی در مصر، قصد داشت پس از پایان تحصیلات مهندسی زندگی عادی خود را دنبال کند، اما سخنرانی شهید نواب صفوی مسیر زندگی او را تغییر داد. نواب به جوانان میگفت امروز فلسطین بیش از هر چیز به مجاهد نیاز دارد و همین سخنان روحیه مبارزه را در بسیاری از جوانان زنده کرد.
عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی با اشاره به شرایط فرهنگی و سیاسی کشور در دهههای پیش از انقلاب اظهار داشت: در دورهای که کشور تحت اشغال بیگانگان قرار داشت و جریانهای ضد دینی، کمونیستی و سکولار در حال گسترش بودند، گروهی از جوانان مؤمن و انقلابی با محوریت شهید نواب صفوی و یارانش پرچم دفاع از دین را برافراشتند.
وی ادامه داد: در همان فضای دشوار، شهدای مؤتلفه اسلامی رشد کردند و به الگویی برای مبارزان نسلهای بعد تبدیل شدند. هر بار که رژیم طاغوت گمان میکرد با زندان، تبعید و اعدام این جریان پایان یافته است، از دل همان خاکستر نیروهای تازهای برای ادامه مبارزه برخاستند.
رحیمپور ازغدی با اشاره به نقش امام خمینی(ره) در شکلگیری هیئتهای مؤتلفه اسلامی گفت: یکی از اقدامات بزرگ و کمتر گفتهشده امام راحل، تأسیس تشکیلاتی بود که مستقیماً با هدایت ایشان و از دل مساجد، هیئتها و نیروهای مؤمن شکل گرفت.
وی افزود: امام معتقد بودند جریانهای رایج سیاسی آن دوران، چه شرقی و چه غربی، قادر به حل مشکلات جامعه اسلامی نیستند. ایشان تأکید داشتند که باید از صفر و بر پایه ایمان، تقوا و فرهنگ دینی تشکیلاتی مستقل و مردمی ایجاد شود و هیئتهای مؤتلفه اسلامی محصول همین نگاه بودند.
عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی با اشاره به شکلگیری جریان مقاومت در منطقه اظهار داشت: امروز شیوه مبارزه حزبالله لبنان، انصارالله یمن، حماس و دیگر گروههای مقاومت، ادامه همان فرهنگ ایثار و شهادتطلبی است که در انقلاب اسلامی و دفاع مقدس شکل گرفت.
وی تصریح کرد: این روحیه از شهدای انقلاب و دفاع مقدس به نسلهای بعد منتقل شد. همان جوانانی که در جبههها با اخلاص جنگیدند و برای دفاع از اسلام از جان خود گذشتند، الگوی مقاومت در سراسر منطقه شدند.
رحیمپور ازغدی در این بخش از سخنان خود با اشاره به تأثیر اخلاص در ماندگاری شخصیتهای انقلابی گفت: راز محبوبیت شهدا و چهرههایی همچون شهید حاج قاسم سلیمانی، اخلاص آنان بود. بسیاری از این افراد از سادهترین اقشار جامعه برخاستند، اما به دلیل صداقت، ایمان و فداکاری به چهرههایی جهانی تبدیل شدند.
وی خاطرنشان کرد: همان برکتی که در حرکت شهدای مؤتلفه اسلامی وجود داشت، امروز نیز در جبهه مقاومت و در میان ملتهای آزاده جهان مشاهده میشود. این شهدا نشان دادند که اگر حرکت برای خدا باشد، حتی یک جمع کوچک نیز میتواند مسیر تاریخ را تغییر دهد و به یک جریان جهانی تبدیل شود.
عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی در مراسم گرامیداشت شهدای ۲۶ خرداد حزب مؤتلفه اسلامی با اشاره به نقش تشکیلات مؤتلفه اسلامی در سازماندهی مبارزات اسلامی گفت: پس از قیام ۱۵ خرداد و شهادت شهدای مؤتلفه اسلامی، فضای مبارزه در کشور دگرگون شد و این شهدا با روحیه ایثار، اخلاص و شهادتطلبی، ترس را از دل مبارزان زدودند و الگویی ماندگار برای نسلهای بعد شدند.
وی با اشاره به خاطرات مبارزان انقلاب اسلامی گفت: شهید آیتالله بهشتی معتقد بود که مبارزه تنها در عرصه سیاسی خلاصه نمیشود و باید از ظرفیتهای فرهنگی و اجتماعی نیز بهره گرفت. به همین دلیل، فعالیتهایی همچون نمایش فیلم و تئاتر مذهبی، تشکیل گروههای سرود انقلابی، راهاندازی بنیادهای اقتصادی برای حمایت از خانوادههای مبارزان، تأسیس مدارس و تربیت نسل جوان در دستور کار نیروهای انقلابی قرار گرفت.
وی افزود: هدف این بود که نسل جدید با علما، نیروهای متدین و مبارز ارتباط پیدا کند و در کنار تربیت دینی، کار تشکیلاتی و سازماندهی را نیز بیاموزد.
رحیمپور ازغدی با اشاره به شکلگیری هیئتهای مؤتلفه اسلامی اظهار داشت: نخستین بار بود که با هدایت مستقیم امام خمینی(ره)، نیروهای مذهبی به سمت یک کار تشکیلاتی منسجم حرکت کردند. این جریان از دل مساجد، هیئتها و محافل دینی برخاست و الگویی متفاوت از سایر جریانهای سیاسی آن دوران ارائه داد.
وی ادامه داد: در آن زمان بسیاری از جریانهای انقلابی جهان تحت تأثیر الگوهای مارکسیستی، کمونیستی یا ناسیونالیستی بودند، اما مؤتلفه اسلامی بر پایه ایمان دینی، اخلاص و فرهنگ شهادتطلبی شکل گرفت و مسیر مستقلی را دنبال کرد.
عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی با تأکید بر تأثیر شهادت شهدای مؤتلفه اسلامی گفت: پس از قیام ۱۵ خرداد و فضای خفقان در آن زمان، اعدام انقلابی حسنعلی منصور توسط نیروهای مؤتلفه اسلامی، فضای مبارزه در کشور تغییر کرد. این اقدام نشان داد که مبارزه اسلامی میتواند مستقیماً سراغ عوامل اصلی رژیم برود و در برابر ظلم بایستد.
وی افزود: این حرکت، ترس را از دل بسیاری از مبارزان زدود. در شرایطی که پس از سرکوب ۱۵ خرداد فضای ناامیدی و یأس بر جامعه حاکم شده بود، شهدای مؤتلفه روح تازهای در کالبد نهضت اسلامی دمیدند.
رحیمپور ازغدی با اشاره به فضای فکری دهههای ۴۰ و ۵۰ گفت: بسیاری از افرادی که بعدها به جریانهای مختلف سیاسی و حتی گروههای چپ و مارکسیستی پیوستند، در آغاز از محیطهای مذهبی و هیئتی برخاسته بودند. آنان در فضای مساجد، جلسات دینی و محافل مذهبی رشد کردند و تحت تأثیر نهضت اسلامی قرار داشتند.
وی تصریح کرد: حتی بسیاری از گروههای مسلح آن دوران نیز از فضای مبارزاتی ایجادشده توسط نیروهای مذهبی تأثیر پذیرفتند، هرچند بعدها برخی از آنان مسیر دیگری را انتخاب کردند.
عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی در بخش دیگری از سخنان خود بر ضرورت مطالعه و بازخوانی مبانی فکری مؤتلفه اسلامی تأکید کرد و گفت: اساسنامهها، مباحث فکری و دیدگاههای مطرحشده در این تشکیلات همچنان ظرفیت بررسی و پژوهش دارند و میتوانند در پاسخ به بسیاری از مسائل امروز کشور راهگشا باشند.
وی افزود: موضوعاتی همچون نسبت دین و سیاست، اقتصاد اسلامی، نقش حکومت دینی در عصر غیبت و چگونگی تحقق عدالت اجتماعی از جمله مباحثی است که باید با نگاه علمی و اجتهادی مورد بررسی قرار گیرد.
.............
پایان پیام/ ۲۱۸
نظر شما