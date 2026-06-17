به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ شیخ نعیم قاسم، دبیرکل حزب‌الله لبنان، امروز چهارشنبه در سخنرانی خود به مناسبت فرا رسیدن ایام محرم که در جوار مرقد شهید سید حسن نصرالله برگزار شد، با اشاره به جایگاه محوری نهضت امام حسین(ع) در اندیشه مقاومت، گفت که که شعار امسال «الحسین نهجنا» (حسین راه و روش ماست) انتخاب شده است.

وی گفت: امروز سالگرد عاشورا را در کنار مرقد سید شهدای امت، شهید سید حسن نصرالله، گرامی می‌داریم و به این مقام بزرگ تبرک می‌جوییم؛ زیرا او با الهام‌بخشی، بنیان‌گذاری و نقش‌آفرینی خود همچنان در این مراسم حضور دارد.

«الحسین نهجنا»؛ راز جاودانگی مکتب عاشورا

دبیرکل حزب‌الله با بیان اینکه «حسین راه و روش ماست»، افزود: امام حسین(ع) نماد راهی روشن، مبتنی بر یقین، هدایت، نور و استقامت است و به همین دلیل او مسیر مستقیم ما به شمار می‌رود.

شیخ نعیم قاسم در بخش دیگری از سخنان خود به عوامل ماندگاری نهضت عاشورا پرداخت و گفت: حادثه کربلا بزرگ‌ترین واقعه تاریخی است که در آن رهبر نهضت به همراه خانواده و یارانش به شهادت رسیدند.

این واقعه تجلی ایثار، فداکاری و نثار خون در راه خداوند برای عزت و سربلندی امت اسلامی است.

وی هدف قیام امام حسین(ع) را اصلاح جامعه، اقامه دین، مقابله با ظلم، براندازی حاکم ستمگر و برپایی عدالت دانست و افزود: آثار دردناک حادثه کربلا اگرچه اندوهی عمیق در دل‌ها برجای گذاشت، اما همین اندوه به عاملی برای بیداری عقل‌ها، حرکت دل‌ها و تداوم روحیه انقلاب و مقاومت تبدیل شد.

دبیرکل حزب‌الله تأکید کرد: حادثه کربلا، حرارت جاودانه‌ای دارد که در طول زمان منتقل شده و آثار خود را در همه عصرها بر جای می‌گذارد.

مجموعه این عوامل یعنی خود حادثه، حرارت معنوی آن، آثار ماندگارش و الگوی متعالی امام حسین(ع)، راز جاودانگی این نهضت است.

وی افزود: هنگامی که می‌گوییم «حسین راه ماست»، در واقع می‌گوییم حضرت محمد(ص) راه ماست و اسلام راه ماست؛ از این رو ما این الگوی جاودان را به عنوان مسیر خود برگزیده‌ایم.

شکست طرح استعماری آمریکا علیه ایران

شیخ نعیم قاسم سپس با اشاره به تحولات اخیر منطقه، پیروزی به دست آمده را به ملت ایران، جریان مقاومت و ملت‌های خواهان آزادی و استقلال در منطقه و جهان تبریک گفت.

وی ضمن قدردانی از جمهوری اسلامی ایران اظهار داشت: ایران با آمادگی برای فداکاری و ایستادگی، میدان لبنان را به عنوان ملت و مقاومت پشتیبانی کرد و رژیم صهیونیستی را به توقف تجاوز وادار ساخت.

دبیرکل حزب‌الله تأکید کرد: هدف اصلی جنگ، سرنگونی نظام جمهوری اسلامی ایران بود، اما هیمنه استکبار آمریکا در هم شکسته شد و طرح استعماری واشنگتن علیه ایران شکست خورد.

وی افزود: نباید ابعاد جنگی را که علیه ایران به راه افتاد، دست‌کم گرفت؛ زیرا هدف آن نابودی نظام ایران و پایان دادن به زندگی عزتمندانه و مستقل مردم این کشور بود، اما این هدف محقق نشد و روند تحولات تغییر کرد.

شیخ نعیم قاسم با اشاره به پیامدهای این تحولات تصریح کرد: موازنه قدرت در منطقه تغییر خواهد کرد.وی در ادامه به وضعیت لبنان پرداخت و گفت: مقاومت لبنان همچنان با تجاوزات رژیم صهیونیستی مواجه است و شواهد نشان می‌دهد که این رژیم خواهان لبنانی ضعیف و ناتوان است تا بتواند آن را اشغال کرده و در خود هضم کند.

بدون مقاومت چیزی از لبنان باقی نمی‌ماند

دبیرکل حزب‌الله با اشاره به روندهای موجود در منطقه افزود: واقعیت‌های میدانی بیانگر ادامه سیاست توسعه‌طلبانه رژیم صهیونیستی است.

وی همچنین تأکید کرد که پروژه رژیم صهیونیستی در لبنان، حذف حزب‌الله در ابعاد اجتماعی، نظامی و فرهنگی و در نهایت نابودی بخش بزرگی از ملت لبنان از طریق کشتار، آوارگی و جابه‌جایی اجباری است تا زمینه برای سلطه کامل بر لبنان فراهم شود.

شیخ نعیم قاسم تأکید کرد: خطری که لبنان با آن مواجه است، خطری وجودی است و ما از زندگی، آینده، فرزندان و سرنوشت خود دفاع می‌کنیم و حق مشروع دفاع از خود را داریم.

وی با اشاره به عملکرد رژیم صهیونیستی گفت: ما درباره یک احتمال یا هدف آینده سخن نمی‌گوییم، بلکه درباره جنایاتی سخن می‌گوییم که هم‌اکنون در حال وقوع است؛ جنایاتی که با کشتار زنان و کودکان، رفتارهای وحشیانه و حمایت بین‌المللی همراه شده است.دبیرکل حزب‌الله اظهار داشت: ما پروژه «اسرائیل بزرگ» را در هم شکستیم و مقاومت لبنان و مردم آن با وجود پرداخت هزینه‌های سنگین، در برابر خطرناک‌ترین پروژه‌ای که لبنان را تهدید می‌کرد ایستادگی کردند.

وی افزود: اگر مقاومت و مردم لبنان در برابر این پروژه نمی‌ایستادند، در سال‌های آینده چیزی از لبنان باقی نمی‌ماند و نجات کشور ممکن نبود.شیخ نعیم قاسم با تمجید از مقاومت لبنان گفت: این مقاومت، مقاومتی اسطوره‌ای است و نباید به سخنان شکست‌خوردگان توجه کرد.وی همچنین خواستار بهره‌گیری از شرایط جدید پس از توافق اخیر برای بیرون راندن رژیم صهیونیستی شد و تأکید کرد که مقاومت بر سه رکن اساسی ایمان، اراده و توانمندی استوار است.

ایمان عمیق، عامل قدرت مقاومت

دبیرکل حزب‌الله خاطرنشان کرد: آنچه موجب پایداری مقاومت شد صرفاً عامل نظامی نبود، بلکه ایمان عمیقی بود که اراده‌ای شکست‌ناپذیر و عزمی استوار برای ادامه راه ایجاد کرد.

شیخ نعیم قاسم با تمجید از روحیه رزمندگان مقاومت اظهار داشت: در برخی موارد حتی نتوانستیم مانع بازگشت مجاهدان به جبهه شویم؛ رزمندگانی که با وجود چندین بار مجروح شدن، بار دیگر راهی میدان نبرد می‌شدند.

وی افزود: اراده نیروهای مقاومت شکست‌ناپذیر است و آنان برای حضور در جبهه و بازگشت به میدان رقابت می‌کنند.روزانه ۳۰ عملیات دبیرکل حزب‌الله با اشاره به توانمندی‌های فنی و نظامی مقاومت گفت: مقاومت از دانش، خلاقیت و نوآوری برخوردار است و توانسته با امکانات محدود، ظرفیت‌های بزرگ و اثرگذار ایجاد کند. همچنین از شجاعت، مهارت و تاکتیک‌های پیشرفته بهره می‌برد.

روزانه ۳۰ عملیات؛ روایت آمار و توانمندی مقاومت

وی تأکید کرد: مقاومت در میدان نبرد حضور و کارآمدی خود را به اثبات رسانده است.شیخ نعیم قاسم با ارائه آماری از عملکرد مقاومت اعلام کرد: در جریان عملیات «العصف المأکول»، مقاومت ۳ هزار و ۱۸۵ عملیات انجام داد که به طور میانگین روزانه ۳۰ عملیات را شامل می‌شد.

وی افزود: در این عملیات‌ها ۵۱۸ دستگاه از تجهیزات و خودروهای نظامی دشمن هدف قرار گرفت و ۸۵ فروند هواگرد نیز مورد حمله قرار گرفت که در نتیجه آن ۱۲ پهپاد و ۱۲ هواگرد بدون سرنشین ساقط شدند و یک بالگرد نیز مورد اصابت قرار گرفت.

دبیرکل حزب‌الله همچنین خبر داد: تلفات و مجروحان دشمن صهیونیستی به یک‌هزار و ۳۴۷ نفر رسیده و مجروحان این رژیم نیز عملاً همانند کشته‌شدگان از چرخه عملیاتی خارج می‌شوند.

وی با تأکید بر قدرت و توانمندی مقاومت گفت: ما قدرتمند هستیم و این یک عامل بسیار مهم است که باید بر اساس آن برنامه‌ریزی و حرکت کنیم.

شیخ نعیم قاسم در بخش دیگری از سخنان خود با ادبیاتی حماسی اظهار داشت: ما با این سرزمین، خاک، درختان، هوا و خون شهیدان درآمیخته‌ایم؛ ما سلاح برنده میدان و اراده استوار ملت هستیم؛ مردمی که جسمشان با خاک جنوب لبنان و روحشان با ایمان به خداوند پیوند خورده و فرزندانشان با فرهنگ شهادت پرورش یافته‌اند و به پیروزی وعده داده شده‌اند.

وی افزود: ما ریشه‌کن می‌کنیم اما ریشه‌کن نمی‌شویم و زندگی و موضع ما تا پایان عمر ادامه خواهد داشت.دبیرکل حزب‌الله تصریح کرد: ما به پیروزی برای تحقق حاکمیت لبنان بر سرزمین و حقوق خود و نیز اخراج رژیم صهیونیستی اطمینان داریم.

خط قرمز مقاومت؛ نه به خلع سلاح و مذاکره تحت فشار

وی درباره روند مذاکرات نیز اظهار داشت: سقف هرگونه مذاکره با دشمن، تأمین امنیت متقابل است و هیچ طرحی با عنوان خلع سلاح مقاومت به نتیجه نخواهد رسید.

شیخ نعیم قاسم افزود: آیا باید وارد مذاکره شویم تا آنچه رژیم صهیونیستی می‌خواهد در اختیارش قرار دهیم؟ آنچه دشمن در جنگ نتوانست به دست آورد، اکنون می‌کوشد از مسیر سیاست به دست آورد.

وی خواستار بهره‌گیری از توافق ۲۷ نوامبر برای توقف کامل تجاوزات زمینی، دریایی و هوایی رژیم صهیونیستی، خروج نیروهای اشغالگر، آزادی اسرا و بازگشت ساکنان مناطق مرزی شد.

دبیرکل حزب‌الله با اشاره به مفاد توافق موجود گفت: بر اساس این توافق، ارتش لبنان در جنوب رود لیطانی و در چارچوب توافقات انجام‌شده مستقر خواهد شد.

وی تأکید کرد: هیچ منطقه آزمایشی، منطقه امن یا تقسیم‌بندی‌هایی با رنگ‌های مختلف برای رژیم صهیونیستی در لبنان وجود نخواهد داشت.

شیخ نعیم قاسم افزود: رژیم صهیونیستی باید لبنان را ترک کند و این اتفاق نیز رخ خواهد داد.

وی همچنین از مسئولان لبنانی خواست مطالبات ملی لبنان در برابر رژیم صهیونیستی را به‌صورت یکپارچه دنبال کنند و این مطالبات را به مسائل داخلی کشور گره نزنند.

دبیرکل حزب‌الله اظهار داشت: تمامی موضوعات مربوط به ساماندهی وضعیت داخلی لبنان باید خارج از چارچوب مذاکرات با دشمن بررسی شود و درباره آنها در داخل کشور گفت‌وگو صورت گیرد.

وی تأکید کرد: در هر مذاکره‌ای، مطالبه اصلی باید بازگرداندن حاکمیت کامل لبنان باشد.

شیخ نعیم قاسم در ادامه از رئیس‌جمهور و مسئولان سیاسی لبنان خواست مسئولیت ایجاد وحدت، گفت‌وگو و تفاهم ملی را بر عهده بگیرند و افزود: ما برای همکاری آمادگی کامل داریم و این موضوع را در عمل نیز نشان داده‌ایم؛ چنان‌که استقرار ارتش لبنان در جنوب کشور را تسهیل کردیم.

وی خاطرنشان کرد: در طول ۱۵ ماه گذشته بیشترین میزان پایبندی و انضباط را از خود نشان داده‌ایم و اکنون نیز معتقدیم باید در این مرحله حساس، همه در کنار یکدیگر و همچون یک دست واحد عمل کنیم.دبیرکل حزب‌الله در پایان نسبت به مذاکرات مستقیم با رژیم صهیونیستی هشدار داد و گفت: تجربه نشان داده است که این مذاکرات چیزی جز تحمیل خواسته‌ها و امتیازگیری تحت فشار نیست.

وی افزود: در مذاکرات مستقیم، آمریکا و رژیم صهیونیستی در اعمال فشار بر لبنان هم‌دست می‌شوند و حتی به جای لبنان موضع‌گیری و بیانیه صادر می‌کنند.

شیخ نعیم قاسم در پایان تأکید کرد: اگر بتوانیم در برابر این فشارها بایستیم، همه در کنار یکدیگر خواهیم بود و چه زیباست که دست در دست هم، سرزمین خود را آزاد کرده و آینده فرزندانمان را تضمین کنیم.

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