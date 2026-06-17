به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ در منظومه فکری امام خامنه‌ای، امنیت اقتصادی صرفاً یک مسئله معیشتی یا اقتصادی نیست، بلکه بخشی از امنیت ملی و شرط تحقق پیشرفت کشور محسوب می‌شود. جامعه‌ای که از فقر، فساد، بی‌ثباتی و وابستگی رنج ببرد، نه توان مقاومت دارد و نه ظرفیت تحقق عدالت و توسعه پایدار را خواهد داشت.

اقتصاد در مدار عدالت و استقلال

مبنای امنیت اقتصادی در نگاه ایشان، عدالت‌محوری و استقلال‌خواهی است. عدالت به معنای رفع تبعیض و فراهم‌کردن فرصت‌های عادلانه برای آحاد جامعه است و استقلال اقتصادی نیز به معنای مصون‌سازی کشور از فشارها و وابستگی‌های بیرونی. از این منظر، هر ساختاری که به گسترش شکاف طبقاتی، انحصار و تضعیف معیشت عمومی بینجامد، با اهداف اقتصاد اسلامی فاصله دارد.

اقتصاد مقاومتی؛ راهبردی فراتر از تحریم

اقتصاد مقاومتی در اندیشه رهبری یک سیاست مقطعی برای شرایط تحریم نیست، بلکه الگویی بلندمدت برای افزایش تاب‌آوری اقتصاد ملی است؛ الگویی متکی بر ظرفیت‌های داخلی، مشارکت مردم، دانش، تولید و مدیریت هوشمند که کشور را در برابر تکانه‌های خارجی مقاوم می‌سازد.

فساد؛ تهدید مستقیم امنیت اقتصادی

مبارزه با فساد یکی از ارکان اصلی امنیت اقتصادی است. فساد، اعتماد عمومی را فرسوده، سرمایه اجتماعی را تضعیف و زمینه بی‌عدالتی را فراهم می‌کند. تحقق شفافیت، پاسخگویی و نظارت مؤثر، پیش‌شرط شکل‌گیری محیطی امن برای فعالیت‌های اقتصادی و تولیدی است.

تولید و سرمایه‌گذاری؛ پشتوانه اقتدار ملی

امنیت سرمایه‌گذاری، حمایت از تولید و صیانت از اشتغال، از الزامات تحقق رفاه عمومی است. در این چارچوب، تولید ملی تنها یک موضوع اقتصادی نیست، بلکه با عزت، استقلال و اقتدار کشور پیوند خورده و تعطیلی ظرفیت‌های تولیدی، خسارتی فراتر از زیان اقتصادی تلقی می‌شود.

جمع‌بندی

امنیت اقتصادی در اندیشه امام خامنه‌ای، مفهومی چندوجهی است که عدالت، استقلال، تولید، شفافیت، مبارزه با فساد و حفظ کرامت مردم را دربر می‌گیرد. بر این اساس، پایداری اقتصادی کشور در گرو اجرای اقتصاد مقاومتی، حمایت از تولید، تأمین امنیت سرمایه‌گذاری، مقابله مستمر با فساد و توجه ویژه به معیشت اقشار ضعیف خواهد بود. چنین نگاهی، امنیت اقتصادی را نه یک سیاست مقطعی، بلکه زیربنای اقتدار و ثبات ملی تعریف می‌کند.

به‌قلم: عبدالهادی حق جو؛ کارشناس ارشد مدیریت استراتژیک

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