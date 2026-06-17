آرامش، مهمترین نیاز امروز جامعه ما است

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ حجت‌الاسلام والمسلمین رفیعی طی سخنانی در ظهر دومین روز ماه محرم در حرم بانوی کرامت اظهار داشت: موضوع سخن در دهه محرم امسال، پیرامون ویژگی های یاران سید الشهدا(ع) است؛ چراکه این اصحاب با سلیقه‌های مختلف دور همدیگر جمع شدند و در رکاب امام خود به شهادت رسیدند.

وی با بیان اینکه اصحاب امام حسین علیه السلام سه دسته هستند، گفت: عده ای از اصحاب نبی خدا(ص) بودند مثل حبیب بن مظاهر و مسلم بن عوسجه، دسته دوم از اصحاب حضرت علی علیه السلام هستند که در صفین، جمل و نهروان همراه ایشان جنگیدند و دسته سوم هم جوانانی بودند که سن و سال زیادی نداشتند؛ در تقسیم‌بندی دیگر نیز می‌توان اصحاب را به بنی هاشم و غیر بنی هاشم تقسیم کرد.

سخنران حرم بانوی کرامت خاطرنشان کرد: اگر ویژگی های یاران سید الشهدا(ع) را بشناسیم بهتر می توانیم در مسیر آن ها قدم برداریم.

رفیعی با اشاره به این سخن امام سجاد علیه السلام در خصوص اصحاب سید الشهدا(ع) که فرمودند «یاران اباعبدالله(ع) دارای چهره‌های نورانی و آرامش و نشاط بودند» گفت: آرامش با آسایش فرق دارد چرا که در کربلا با توجه به کم آبی و وجود دشمنان؛ اگرچه آسایش نبود اما آرامش وجود داشت.

استاد حوزه علمیه با بیان اینکه جامعه امروز ما با توجه به شرایط جنگی که دارد بیش از هر زمان دیگری نیاز به آرامش دارد یادآور شد: آرامش دارای علل مادی و معنوی است که در آیات و روایات از ازدواج، مسکن شخصی، رزق وسیع، خالی بودن قلب انسان از کینه و حسد، دوری از سوء ظن و استراحت شبانه به عنوان عوامل مادی آرامش نام برده شده است.

رفیعی در ادامه با اشاره به اوصاف معنوی یاران سید الشهدا(ع) گفت: ایمان حقیقی اولین دلیل معنوی آرامش اصحاب بود؛ چراکه طبق آیات قرآن اگر کسی خداباور و با ایمان باشد آرامش حقیقی خواهد داشت.

وی افزود: عامل معنوی دوم آرامش اصحاب سیدالشهدا(ع) توکل بر خداوند بود و طبق آیات قرآن کسی که بر خداوند تکیه کند آرامش خواهد داشت.

سخنران حرم بانوی کرامت خاطرنشان کرد: راضی بودن به رضای الهی از دیگر عوامل آرامش اصحاب سیدالشهدا(ع) بود که به معنای واقعی کلمه این تسلیم و رضایت را در تاریخ به ثبت رساندند و برای همیشه ماندگار شدند.

وی با تشکر از تولیت و خادمان حرم مطهر بانوی کرامت برای اجرای برنامه های متنوع فرهنگی و معارفی ابراز داشت: حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها کانون نشر معارف اهل بیت علیهم السلام شده است و از صبح تا شب برنامه های معارفی برای اقشار مختلف برگزار و از رسانه‌های مختلف منتشر می‌شود که جای تقدیر و تشکر دارد.

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