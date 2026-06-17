به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ حجت‌الاسلام رضا حاجتی، مدیر ستاد هماهنگی کانون‌های فرهنگی هنری مساجد گیلان، روز چهارشنبه، ۲۷ خرداد ۱۴۰۵ در نشست رابطین و راهبران کانون‌های مساجد استان که در تالار مرکزی رشت برگزار شد، با تسلیت فرارسیدن ایام سوگواری حضرت اباعبدالله الحسین(ع)، ماه محرم را فرصتی ارزشمند برای ترویج فرهنگ عاشورا، احیای مکتب اهل‌بیت(ع) و بازگشت به ارزش‌های الهی دانست.

وی با اشاره به راه‌اندازی «قرارگاه ملی مسجد» اظهار کرد: این ساختار جدید، فرصت مناسبی برای ایجاد تحول، انسجام و هویت‌بخشی به کانون‌های فرهنگی هنری مساجد فراهم کرده است. در این چارچوب، مدیران ستادهای استانی به عنوان رکن رسانه‌ای و نمایندگان دولت در قرارگاه ملی مسجد ایفای نقش می‌کنند.

مدیر ستاد هماهنگی کانون‌های فرهنگی هنری مساجد گیلان افزود: در سطح شهرستان‌ها نیز قرارگاه مسجد ذیل دفتر امام جمعه تشکیل می‌شود و راهبران شهرستانی کانون‌های مساجد به عنوان اعضای اصلی و مسئولان رسانه‌ای این قرارگاه فعالیت خواهند کرد.

حجت‌الاسلام حاجتی با تأکید بر ضرورت چابک‌سازی و ارتقای جایگاه کانون‌های فرهنگی هنری مساجد گفت: هویت‌بخشی به رابطین و راهبران کانون‌ها از اهداف مهم این طرح است و این ظرفیت‌ها مورد حمایت و پشتیبانی قرارگاه ملی مسجد قرار خواهند گرفت.

وی در ادامه به مأموریت‌های جدید کانون‌های مساجد در حوزه رسانه اشاره کرد و افزود: یکی از رسالت‌های اصلی کانون‌ها در دوره جدید، راه‌اندازی نانورسانه‌های محلی و رسانه مسجد است تا بتوانند علاوه بر مخاطبان فعلی، با اقشار جدید جامعه نیز ارتباط مؤثر برقرار کنند.

مدیر ستاد کانون‌های مساجد گیلان تصریح کرد: رسانه مسجد صرفاً یک رسانه مذهبی نیست، بلکه رویکردی محله‌محور دارد و هدف آن تبدیل شدن به مرجع اصلی اخبار، اطلاعات و مسائل اجتماعی هر محله است.

وی همچنین از اجرای طرح «مساجد محراب» در ۲۷۰ مسجد استان خبر داد و گفت: از این تعداد، ۱۶۰ مسجد دارای کانون فرهنگی هنری هستند و برای ۱۱۰ مسجد دیگر نیز با همکاری راهبران شهرستانی و حمایت قرارگاه ملی مسجد، برنامه‌ریزی لازم برای تأسیس کانون فرهنگی هنری در حال انجام است.

حجت‌الاسلام حاجتی در پایان با اشاره به محدودیت‌های اعتباری دستگاه‌های فرهنگی اظهار داشت: شبکه گسترده کانون‌های فرهنگی هنری مساجد از ظرفیت کم‌نظیری برخوردار است و هرچه انسجام، هم‌افزایی و هماهنگی میان این مجموعه تقویت شود، زمینه اجرای برنامه‌های اثرگذارتر فرهنگی و اجتماعی و همچنین جذب حمایت‌ها و اعتبارات بیشتر فراهم خواهد شد.

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