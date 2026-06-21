»به رسم حسین(ع)« منتشر شد؛ روایت سلوک عاشورایی برای تربیت یاران امام عصر(عج)

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ کتاب «به رسم حسین(ع)» شامل مجموعه سخنرانی‌های حجت‌الاسلام میرزا محمدی با موضوع «سلوک عاشورایی در تربیت یاران امام عصر(عج)» توسط دفتر نشر معارف منتشر و روانه بازار نشر شد.

این اثر، حاصل سال‌ها بیانات شیوا و مجالس ذکر و توسل این خطیب در ایام سوگواری حضرت سیدالشهدا(ع) است که با رویکردی تربیتی و معرفتی، به تبیین نسبت نهضت عاشورا با فرهنگ انتظار و زمینه‌سازی برای تربیت یاران حضرت ولی‌عصر(عج) می‌پردازد.

در این مجموعه، تلاش شده است با بهره‌گیری از معارف اهل‌بیت(ع) و تحلیل ابعاد اخلاقی، اجتماعی و معنوی قیام عاشورا، الگویی عملی برای سلوک فردی و اجتماعی منتظران ارائه شود.

ناشر این اثر تصریح کرده است که «به رسم حسین(ع)» بتواند به عنوان منبعی غنی و الهام‌بخش در اختیار خطبا، ذاکران اهل‌بیت(ع)، طلاب علوم دینی و عموم شیفتگان مکتب اهل‌بیت(ع) قرار گیرد و زمینه تعمیق معرفت عاشورایی در جامعه را فراهم سازد.

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