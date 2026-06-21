  1. صفحه اصلی
  2. اخبار ایران

»به رسم حسین(ع)« منتشر شد؛ روایت سلوک عاشورایی برای تربیت یاران امام عصر(عج)

۳۱ خرداد ۱۴۰۵ - ۱۲:۰۸
کد مطلب: 1829944
»به رسم حسین(ع)« منتشر شد؛ روایت سلوک عاشورایی برای تربیت یاران امام عصر(عج)

کتاب «به رسم حسین(ع)» شامل مجموعه سخنرانی‌های حجت‌الاسلام میرزا محمدی با موضوع «سلوک عاشورایی در تربیت یاران امام عصر(عج)» توسط دفتر نشر معارف منتشر و روانه بازار نشر شد.

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ کتاب «به رسم حسین(ع)» شامل مجموعه سخنرانی‌های حجت‌الاسلام میرزا محمدی با موضوع «سلوک عاشورایی در تربیت یاران امام عصر(عج)» توسط دفتر نشر معارف منتشر و روانه بازار نشر شد.

این اثر، حاصل سال‌ها بیانات شیوا و مجالس ذکر و توسل این خطیب در ایام سوگواری حضرت سیدالشهدا(ع) است که با رویکردی تربیتی و معرفتی، به تبیین نسبت نهضت عاشورا با فرهنگ انتظار و زمینه‌سازی برای تربیت یاران حضرت ولی‌عصر(عج) می‌پردازد.

در این مجموعه، تلاش شده است با بهره‌گیری از معارف اهل‌بیت(ع) و تحلیل ابعاد اخلاقی، اجتماعی و معنوی قیام عاشورا، الگویی عملی برای سلوک فردی و اجتماعی منتظران ارائه شود.

ناشر این اثر تصریح کرده است که «به رسم حسین(ع)» بتواند به عنوان منبعی غنی و الهام‌بخش در اختیار خطبا، ذاکران اهل‌بیت(ع)، طلاب علوم دینی و عموم شیفتگان مکتب اهل‌بیت(ع) قرار گیرد و زمینه تعمیق معرفت عاشورایی در جامعه را فراهم سازد.

..............

پایان پیام

برچسب‌ها

اخبار مرتبط

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha