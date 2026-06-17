روایت افتخارات تاریخی و مذهبی گیلان مغفول مانده است

به گزارش خبرگزاری اهلبیت(ع) _ ابنا _ هادی حقشناس عصر امروز چهارشنبه، 27 خرداد 1405 در جمع مدیران خبرگزاری در گیلان با بیان اینکه باید روایت درستی از موضع ایران صورت گیرد، اظهار کرد: میتوان روایتهای متعدد از مظلومیت مردم ایران ارایه داد تا نسلهای بعدی متوجه فداکاری ایران در جنگ ۱۲ روزه و جنگ تحمیلی سوم شوند.
استاندار گیلان با اشاره به نقش پررنگ و کمتر دیدهشده گیلان در تاریخ ایران و تشیع، تصریح کرد: رنگ سبز، نماد علویان، ریشه در گیلان دارد و این استان سهمی بزرگ در ترویج فرهنگ اهلبیت (ع) داشته است.
وی با بیان اینکه در دوران غیبت صغرا، آلبویه از دیار گیلان برخاست و تا بغداد پیش رفت، افزود: سه برادر دیلمی با هوشمندی، خلافت عباسی را حفظ کردند، اما غدیر و عاشورا را به رسمیت شناختند؛ این روایت افتخارآمیز، کمتر برای مردم بازگو شده است.
حقشناس با اشاره به شخصیتهای شاخص استان گفت: آستانه اشرفیه مدفن سیدجلالالدین اشرف برادر امام رضا(ع) است و سردارانی چون سالار دیلمی، شیخ زاهدی گیلانی و خاندانهای فقیه در این خطه، ریشههای عمیق تشیع را در گیلان مستحکم کردهاند.
استاندار گیلان با اشاره به نقش کلیدی گیلان در جنبش مشروطه ادامه داد: استبداد صغیر از رشت پایان یافت، اما نام بزرگان گیلان نظیر سپندار تنکابنی و میرزا خلیل ارفع کمتر از ستارخان و باقرخان در تاریخ مطرح شده است.
وی با تأکید بر جایگاه گیلان در انقلاب اسلامی افزود: پس از پیروزی انقلاب نیز فرماندهان و مدیران گیلانی نقش تعیینکنندهای در ثبات کشور داشتند، اما متأسفانه این روایتها به درستی منتقل نشده است.
حقشناس با اشاره به کشف جمجمه هایی در گیلان که نشان از عملهای جراحی پیچیده در ۱۲۰۰ سال پیش دارد، گفت: این استان فقط مهد شجاعت و دینداری نیست، بلکه پیشگام علم و تمدن در تاریخ ایران بوده است.
استاندار گیلان با انتقاد از غفلت از قرآن و نهجالبلاغه در میان دانشجویان و نسل جوان تصریح کرد: دانشجویان قبل از انقلاب مسلط به قرآن و نهجالبلاغه بودند، اما امروز کمتر کسی حتی یک دوره تفسیر المیزان یا جوادیآملی را کامل خوانده است.
وی با تأکید بر اینکه کار فرهنگی عمیق یعنی بازگشت به این منابع اصیل، گفت: ما بیش از اندازه سیاسیزدگی را رواج دادهایم، در حالی که تبیین درست ارزشهای انقلاب، نیازمند روایتهای ژرف و مستند است.
حقشناس درخصوص آخرین اقدامات اقتصادی دولت در استان نیز بیان کرد: در تلاشیم سهم استان در سرمایهگذاری خارجی را در ایران پسا جنگ افزایش دهیم و سهم مناسبی از سرمایه گذاری ۳۰۰ میلیارد دلاری در ایران داشته باشیم.
وی با اشاره به دیدارهای مردمی خود و اطلاع از وضعیت و گرفتاریهای مردم و مشکلات اقتصادی گفت: مردم ایران هزینه زیادی برای استقلال سیاسی داده اند اما نگذاشتهاند یک وجب از خاک ایران کم شود.
استاندار گیلان افزود: امروز دیگر کشورها مخصوصا همسایگان با احترام با ما رفتار میکنند چرا که دیدند ایرانیان چگونه مقابل دو قدرت اتمی جهان ایستادند؛ زمان آن رسیده که به سرعت در رفع مشکلات مردم گامهای اساسی برداریم و رسانه ها نیز در این مسیر باید کنار دولتمردان بایستند.
حق شناس اظهار کرد: امروز فرصت تاریخی پیش روی ملت ایران قرار گرفته است و امیداورم بتوانیم از تجربههای بعد از جنگ تحمیلی هشت ساله و جنگ ۱۲ روزه به خوبی استفاده کنیم.
وی توضیح داد: پس از این دو جنگ سرمایه اجتماعی گسترده ای بوجود آمد که به درستی مورد استفاده قرار نگرفت و امیدوارم این بار و پس از جنگ تحمیلی سوم به درستی از همبستگی اجتماعی بوجود آمده استفاده کنیم و با بهبود شرایط برای مردم، کام آنان را شیرین کنیم.
استاندار گیلان با تشریح برنامههای راهبردی استان در حوزه توسعه اقتصادی و مسکن، از برگزاری پنج اجلاس ملی و بینالمللی با هدف معرفی ظرفیتهای اقتصادی گیلان و گسترش همکاریهای منطقهای خبر داد و تأکید کرد: گیلان با بهرهگیری از موقعیت راهبردی خود، میتواند نقش مؤثری در توسعه روابط اقتصادی کشور و افزایش تعاملات تجاری با کشورهای همسایه ایفا کند.
حقشناس با اشاره به برگزاری اجلاس استانداران کشورهای حاشیه دریای خزر، اجلاس هشت استاندار، نشست نمایندگان اتاقهای بازرگانی کشور، ویدئوکنفرانس با فعالان اقتصادی کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا و نشست معرفی فرصتهای سرمایهگذاری با حضور فعالان اقتصادی کشورهای حاشیه خلیج فارس، اظهار کرد: این رویدادها با هدف معرفی ظرفیتهای گیلان، جذب سرمایهگذاری و تقویت دیپلماسی اقتصادی استان برگزار شده است.
وی با اشاره به ضرورت بهرهگیری از ظرفیتهای داخلی در شرایط پساجنگ، این مقطع را فرصتی ارزشمند برای بازسازی و تقویت اقتصاد کشور دانست و افزود: توسعه همکاریهای اقتصادی با کشورهای همسایه، افزایش مبادلات تجاری و استفاده از مزیتهای منطقهای از مهمترین اولویتهای پیشروی استان است.
استاندار گیلان در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع تأمین مسکن پرداخت و با اشاره به وجود حدود ۵۰ هزار متقاضی در طرح نهضت ملی مسکن، گفت: تاکنون ۱۶ هزار نفر از این متقاضیان واجد شرایط شناخته شدهاند، همچنین با توجه به ثبت ۷۵ هزار ازدواج در سال گذشته و نیاز بخش قابل توجهی از زوجهای جوان به مسکن، برنامهریزی برای افزایش عرضه مسکن از اولویتهای مدیریت استان است.
حقشناس با اشاره به محدودیت اراضی قابل واگذاری در گیلان تصریح کرد: در شورای مسکن استان مصوب شد حدود ۳۰۰ هکتار از برخی اراضی، بهصورت محدود و هدفمند، برای توسعه شهرکسازی، اجرای پروژههای بلندمرتبهسازی و فعالیت انبوهسازان تغییر کاربری یابد؛ ظرفیتی که با هدف پاسخگویی به نیاز مسکن گیلانیان در نظر گرفته شده است.
وی در پایان با تأکید بر نقش رسانهها در انعکاس ظرفیتها و دستاوردهای استان خاطرنشان کرد: معرفی صحیح توانمندیهای انسانی، فرهنگی، تاریخی و اقتصادی گیلان، میتواند ضمن تقویت سرمایه اجتماعی، زمینهساز جذب سرمایهگذاری و شتاببخشی به روند توسعه استان و کشور باشد.
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