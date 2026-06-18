به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ آستان مقدس علوی شب گذشته در مراسمی ویژه از ۳۶۰ نفر از خانواده‌های شهدای مدرسه شجره طیبه در شهرستان میناب تجلیل کرد.

این مراسم در صحن حضرت زهرا (س) و با حضور خادمان آستان علوی برگزار شد. همچنین آیت‌الله سید مجتبی حسینی نماینده مقام معظم رهبری در عراق در این آیین حضور داشت.

خانواده‌های شهدا سه روز پیش به دعوت رسمی آستان مقدس علوی وارد عراق شدند. زیارت عتبات مقدسه و قدردانی از صبر، ایثار و مقاومت خانواده‌های شهدا از مهم‌ترین برنامه‌های این سفر معنوی اعلام شده است.



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