در آستانه وداع با رهبری مظلوم و مقتدر؛ رهبری که نماد استقلال و مقاومت برای جهانیان شد

به گزارش خبرگزاری بین المللی اهل بیت(ع)-ابنا- جهان تا چند هفته دیگر شاهد وداع و بدرقه باشکوه با رهبری کم نظیر در طول تاریخ بشر خواهد بود که بخش مهمی از زندگی اش را صرف مبارزه با استکبار و استبداد و پایه گذاری تمدنی انسانی و اسلامی در جهان گذاشت. زندگی و سیره مبارزاتی رهبر شهید انقلاب اسلامی الهام بخش میلیون ها انسان آزاده در سراسر جهان خواهد شد. رهبری که در عمر شریفش با ساده زیستی خود برای تحقق عدالت و نجات تمام انسان ها صرف نظر از دین و اعتقادشان از دست ظالمان و مستکبران عالم گام برداشت و با حکمت، اقتدار و مظلومیت خود سر انجام با بذل جان در کنار خانواده اش زمینه ساز دولت کریمه منجی بشریت شد.

به اعتقاد ناظران بین المللی حیات و شهادت رهبر شهید انقلاب اسلامی فصلی نوین را برای جبهه مقاومت و حق و سراشیبی سقوط و نابودی را برای جبهه شرارت و استکبار و اشغالگری رقم زد.

در همین راستا «دکتر عباس خامه یار » معاون فرهنگی دانشگاه ادیان و مذاهب در آستانه تشییع میلیونی رهبر شهید انقلاب اسلامی یادداشتی را با عنوان « در آستانه‌ی وداع رهبرشهید ... شاهد مرحله‌ای از تاریخ یک امت هستیم» در المیادین درباره برخی از زوایای شخصیتی ایشان نوشته است:

تنها تاریخ می تواند قضاوت نهایی خود را در مورد رهبران و تجربیات آنها اعلام کند، اما برای بسیاری نام شهید سید علی خامنه‌ای(اعلی الله المقامه الشریف) با معانی چون مقاومت در برابر استکبار، مبارزه با استبداد و دفاع از استقلال ملت ها همراه شده است.

با نزدیک شدن به مراسم تشییع پیکر رهبر شهید انقلاب اسلامی، این صحنه تنها به وداع با یک رهبر سیاسی یا یک نماد مذهبی محدود نمی‌شود، بلکه فراتر از آن، وداع با شخصیتی است که مسیر دهه‌های اخیر را در یکی از پرآشوب‌ترین و حساس‌ترین مناطق جهان را شکل داده است.

برای میلیون‌ها نفر در ایران، جهان اسلام و فراتر از آن، او به نمادی از استقلال، مقاومت در برابر استکبار و دفاع از کرامت ملت ها تبدیل شده است.. صرف نظر از اینکه حامی مواضع یا منتقد آن باشیم کمتر ناظری می‌تواند نقش تأثیرگذار ایشان را در شکل‌دهی به جنبه‌ای مهم از تحولات معاصر خاورمیانه انکار کند .

ایشان امتداد یک سنت مبارزاتی بود که مقاومت در برابر استبداد داخلی را با مخالفت با استعمار خارجی ترکیب می‌کرد.. سال‌های زندان و آزار و اذیت در دوران شاه در شکل‌گیری دیدگاه سیاسی او، دیدگاهی مبتنی بر حق تعیین سرنوشت ملت ها ، مخالفت با تسلیم در برابر اراده قدرت‌های سرکوبگر و حفظ کرامت ملی، نقش داشت.

از این رو، آرمان فلسطین به عنوان یک موضوع عدالت انسانی و آزمون وجدان جهانی، در سخنرانی های او همچنان وجود داشت،اما توجه ایشان محدود به سیاست و منازعات ژئوپلیتیکی نبود؛ او پیوسته تأکید می‌کرد که غلبه بر بحران‌های جهان اسلام تنها از طریق علم، دانش و ایجاد خوداتکایی امکان‌پذیر است.

او معتقد بود که عقب‌ماندگی علمی منجر به وابستگی سیاسی و اقتصادی می‌شود و استقلال واقعی ازآزمایشگاه‌ها، دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی آغاز می‌شود.بنابراین، او نسل‌های جوان را به خلاقیت و نوآوری فرا می‌خواند و سرمایه‌گذاری بر روی انسان‌ها و خرد را ، رویکرد اساسی برای آزادسازی اراده ملت و بازیابی نقش تمدنی آن ها می دانست.بر اساس این دیدگاه، رهبر شهید «نهضت تمدن اسلامی» را پروژه‌ای که ایمان و عقل، اخلاق و علم، و عدالت و توسعه را با هم ترکیب می‌کند، می دانست

او معتقد نبود که مسلمانان صرفاً باید مصرف‌کننده دستاوردهای دیگران باشند، بلکه باید در تولید دانش، فرهنگ و هنرها مشارکت کنند و الگویی تمدنی ارائه دهند که ریشه در ارزش‌های معنوی و انسانی آنها دارد..

یکی از برجسته‌ترین ارکان اندیشه او، اعتقاد عمیقش به تفکر «امت واحده» بود. او نسبت به اختلافات فرقه‌ای ومذهبی، هشدار می‌داد و آنها را از خطرناک‌ترین علل تضعیف جهان اسلام و تحلیل رفتن انرژی و سرمایه ها می‌دانست.ایشان معتقد بود که درگیری‌های بین مسلمانان تنها در خدمت منافع قدرت‌هایی است که به منطقه طمع دارند و آینده را نمی‌توان بر اساس تکفیر و اخراج، بلکه بر اساس گفتگو و آشنایی و درک متقابل، همکاری و همگرایی بر اساس مشترکات بزرگ بنا کرد. از این رو، دعوت به وحدت مسلمانان و غلبه بر اختلافات موجود، همچنان یک موضوع ثابت در سخنرانی های او بود و به عنوان یک ضرورت دینی، تاریخی و تمدنی ارائه می‌شد.

در مورد زنان، رهبر شهید تأکید کرد که پیشرفت اجتماعی بدون مشارکت فعال زنان در علم، فرهنگ و زندگی اجتماعی حاصل نمی‌شود. او بارها تأکید کرد که زنان شرکای کاملی در ساختن جامعه هستند و بر ضرورت حفظ کرامت انسانی و هویت اصیل آنها تأکید کرد.ایشان مخالف با افراط در به حاشیه راندن زنان و یا تقلیل جایگاه آنها به کالاهای مصرفی بود ایشان خواهان دیدگاهی بود که جایگاه زنان در جامعه را تثبیت و زمینه هایی را برای بروز خلاقیت، ایثار و مسئولیت پذیری آنها فراهم کند.

علاوه بر این، توجهات ایشان به فرهنگ و ادب جنبه‌ی دیگری از شخصیت ایشان را بر ملا می کند. رهبر شهید در ادبیات عربی و فارسی تبحر داشت، عمیقاً به شعر کلاسیک و معاصر علاقه داشتند و عمیقاً معتقد بود که کلمات زیبا می‌توانند در تهذیب روح موثر باشند، امید ایجاد کند و وجدان انسان را بیدار کنند. هنر از نظر ایشان یک رسالت اخلاقی و فرهنگی داشت که فراتر از لذت‌های زیبایی‌شناختی صرف است و به ساخت انسان کمک و از حقیقت، خوبی و زیبایی دفاع می‌کند

در عرصه مدیریت و رهبری، ایشان توانستند در شرایط جنگ، تحریم ها و فشارهای بین‌المللی، انسجام نهادی و نگاه بلندمدت را حفظ می کنند و با تفکر راهبردی، بحران‌ها را مدیریت می کنند. همگان اذعان دارند که حضور ایشان در شکل‌گیری جهت‌گیری‌های کلان جمهوری اسلامی و تأثیرگذاری بر معادلات منطقه ای بسیار مؤثر بود.

فقط تاریخ می تواند قضاوت نهایی خود را در مورد رهبران و تجربیات آنها انجام دهد. اما برای بسیاری نام شهید سید علی خامنه‌ای(رضوان الله تعالی علیه) با معانی چون مقاومت در برابر سلطه، مبارزه با استبداد و دفاع از استقلال ملت ها همراه خواهد بود

از این منظر، مراسم تشییع پیکر او نه تنها پایان زندگی یک انسان نیست، بلکه وداع با فصلی مهم و موثر در تاریخ خاورمیانه و جهان اسلام است؛ فصلی که در آن ارزش‌های عزت، استقلال، عدالت، وحدت و امید به احیای تمدن، همچنان منبع الهام میلیون‌ها انسان و موضوعی برای تأمل، گفتگو و قضاوت برای نسل‌های آینده باقی ماند.

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