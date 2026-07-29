اولین اربعین مشترک؛ روایتی از عشق و همراهی در طریق ‌الحسین(ع)

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ زائر اربعین در توصیف حال و هوای مسیر بهشت می‌گوید: امسال سومین بار است که توفیق حضور در پیاده‌روی اربعین را پیدا کرده‌ام، اما این سفر از یک جهت برایم متفاوت است؛ چرا که برای نخستین بار همراه همسرم در این حماسه‌ی عظیم معنوی شرکت می‌کنم.

امیررضا محمدی، زائر ۲۵ ساله اهل اراک و پرستار با بیان اینکه حضور در مسیر عشق و ارادت به حضرت اباعبدالله‌الحسین(ع) حال‌وهوای خاصی دارد، افزود: قدم زدن در مسیر منتهی به حرم سیدالشهدا(ع) در کنار همسرم، تجربه‌ای بسیار شیرین و معنوی بود که امسال نصیبمان شد و خدا را بابت این توفیق شاکرم؛ این عشق و اشتیاق است که هر ساله زائران را از راه‌های دور به سمت کربلا می‌کشاند و خستگی راه را برایشان به شوق تبدیل می‌کند.

این زائر اربعین در ادامه به فضای معنوی حاکم بر مسیر اشاره کرد و گفت: در طول راه، آنچه بیش از هر چیز به چشم می‌آید، همدلی و محبتی است که میان زائران و مردم میزبان جریان دارد؛ حتی در کوچک‌ترین نیازها، دستی برای یاری هست. برای نمونه، در مسیر به تعمیر عینک و لباسمان نیاز پیدا کردیم و وقتی به موکب آستان مقدس حضرت فاطمه معصومه(س) رسیدیم، با استقبال گرم خادمان و خدماتی که بی‌هیچ چشم‌داشتی ارائه می‌شد، یک‌بار دیگر عمق این عشق و ایثار را در مسیر اربعین لمس کردیم.

محمدی در پایان گفت: این‌گونه همراهی‌ها، بیش از آنکه رفع یک نیاز باشد، یادآور روحیه‌ی برادری و ایثاری است که سراسر مسیر اربعین را در بر گرفته؛ همان عشقی که ما را هر ساله به این سفر می‌کشاند و هر بار، تجربه‌ای تازه از معرفت و معنویت را برایمان رقم می‌زند.

............

پایان پیام